Istanbul, arriva la condanna

Omicidio di Mattia Minguzzi: 24 anni di carcere per i due 15enni

In foto: Mattia Minguzzi col papà
Mattia Minguzzi col papà
di Redazione   
Mar 21 Ott 2025 14:16 ~ ultimo agg. 14:28
24 anni di reclusione per i due 15enni arrestati in Turchia per l'omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzino di 14 anni figlio dello chef misanese Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. La condanna, la massima prevista, è stata comminata dal tribunale di Istanbul per «omicidio premeditato di minorenne».

Mattia Ahmet era stato accoltellato senza motivo mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy a Istanbul, città dove viveva con i genitori. Un episodio documentato anche da un video in cui si vede un giovane colpire il 14enne con un coltello mentre un altro adolescente gli sferra un calcio quando si trova già a terra. Mattia Ahmet è morto il 9 febbraio dopo un ricovero di circa due settimane in terapia intensiva. 

