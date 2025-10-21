Omicidio di Mattia Minguzzi: 24 anni di carcere per i due 15enni
24 anni di reclusione per i due 15enni arrestati in Turchia per l'omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzino di 14 anni figlio dello chef misanese Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. La condanna, la massima prevista, è stata comminata dal tribunale di Istanbul per «omicidio premeditato di minorenne».
Mattia Ahmet era stato accoltellato senza motivo mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy a Istanbul, città dove viveva con i genitori. Un episodio documentato anche da un video in cui si vede un giovane colpire il 14enne con un coltello mentre un altro adolescente gli sferra un calcio quando si trova già a terra. Mattia Ahmet è morto il 9 febbraio dopo un ricovero di circa due settimane in terapia intensiva.