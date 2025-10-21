Estinzione anticipata
Il comune di Rimini estingue tre mutui: il debito scende di 840.000 €
In foto: il Municipio di Rimini
di Redazione
1 min
Mar 21 Ott 2025 13:47 ~ ultimo agg. 13:56
Continua a scendere il debito del Comune di Rimini. La V Commissione Consigliare ha espresso parere favorevole all’estinzione anticipata di tre mutui assunti dall’Amministrazione con Cassa Depositi e Prestiti per un valore di 840mila euro. L’operazione consente di liberare risorse per le spese di parte corrente, destinate a potenziare servizi assistenziali e scolastici, manutenzioni, cura del verde e patrimonio comunale.
Il debito complessivo del Comune di Rimini, già sceso di un terzo dall’inizio del mandato amministrativo (ottobre 2021) scenderà così a 43,1 milioni di euro, con una riduzione di 30,5 milioni in quattro anni.
“La scelta, intrapresa a inizio mandato, di chiudere quando possibile i mutui in essere permette di andare a recuperare risorse in spesa corrente – sottolinea l’assessore al Bilancio Juri Magrini – risparmiando su interessi e quota capitale, da utilizzare per coprire i servizi per i cittadini, a fronte di una domanda crescente. Una volontà che dà conto di un bilancio comunale che, pur in un periodo particolarmente complesso per i conti degli enti locali tra tagli continui e incertezze, si mantiene solido”.
Altre notizie
Lega Consumatori Rimini
Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali: chi potrà beneficiarne
di Redazione
Sul posto i vigili del fuoco
Incendio doloso alla piscina di Verucchio: ingenti danni alla pavimentazione
di Redazione
FOTO
di Redazione
Sicurezza sul lavoro
Tragedia sul lavoro a San Giovanni: "non si può morire per lavorare"
di Redazione
Martedì alle 18 e alle 23
Davide Turci ospite della Serata Basket di Calcio.Basket, su Icaro TV
di Icaro Sport
Meteo Rimini