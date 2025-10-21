Spacciava in un parco del centro a Rimini: nei guai un minorenne

Nelle ultime settimane gli agenti della Polizia Locale di Rimini avevano notato più volte un giovane di 17 anni intrattenere rapidi e sospetti incontri nelle vicinanze di un parco del centro storico. Martedì hanno così deciso di sottoporlo ad un controllo. Dopo il fermo è stata disposta una perquisizione domiciliare effettuata alla presenza dei genitori e il giovane ha consegnato spontaneamente agli agenti circa 600 grammi di hashish suddivisi in panetti, la somma di 1.090 euro provento di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il minore è stato immediatamente interrogato come disposto dal Pubblico Ministero di turno del Tribunale per i Minorenni di Bologna, assistito dai genitori e dal proprio difensore. Gli elementi raccolti sono attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Tutto il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale. Il 17enne al momento risulta indagato a piede libero per detenzione e spaccio di spostanze stupefacenti.