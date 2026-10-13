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a Rimini

Dune invernali per la difesa della costa, entro fine mese i lavori di accumulo

In foto: @Comune di Rimini
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Redazione
   
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Sono iniziati il 6 ottobre e verranno completati entro la fine del mese a Rimini i lavori di accumulo della sabbia sotto forma di dune invernali nei tratti che vanno dalla spiaggia libera del porto canale fino ai bagni all'altezza di piazzale Benedetto Croce.

L'intervento, coordinato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Rimini, risponde a esigenze di prevenzione del rischio idrogeologico, salvaguardia ambientale e sicurezza del territorio. Le dune costiere infatti costituiscono sia un argine contro le mareggiate che una riserva strategica di sabbia che alimenta le spiagge, contrastando gli effetti dell'erosione costiera.

L'accumulo della sabbia sotto forma di dune invernali, realizzato nel periodo autunnale, svolge una duplice funzione: durante la stagione invernale protegge il territorio dal maltempo, mentre in primavera il materiale accumulato funge da riserva temporanea pronta a essere prelevata e riutilizzata per le necessità di ripascimento delle porzioni di litorale in erosione nella provincia di Rimini. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile coordina l'operazione, operando nel periodo autunnale e tardo invernale con l’utilizzo di mezzi meccanici per l'accumulo e il successivo prelievo della sabbia disponibile. Saranno poi i concessionari a procedere al livellamento primaverile prima di preparare la spiaggia per la prossima estate.

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