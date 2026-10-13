  
Indietro
menu
menu

nuovo episodio dal 14 ottobre

L’incredibile storia di Sakli Adnan e del suo rapimento in "Crimini a Rimini"

In foto: Davide Grassi e Davide Cardone
Davide Grassi e Davide Cardone
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Mercoledì 14 ottobre alle 8 del mattino esce la nuova puntata di Crimini a Rimini dal titolo: "L’incredibile storia di Sakli Adnan e del riscatto più alto mai richiesto nella storia moderna."  "una puntata tra le più assurde che ci sentirete mai raccontare" spiegano gli autori Davide Grassi e Davide Cardone.

"Vi raccontiamo la storia di Adnan Sakli e del riscatto più alto della storia moderna. In questa puntata c'è di tutto: finanza mondiale, complottisti, leggende della mala milanese, rapimenti e investigazioni sul filo del rasoio. Cosa c'entra Rimini? Rimini c'entra sempre, perchè è come il triangolo delle Bermuda delle storie incredibili. Tutto comincia con un rapimento a Miramare nel 2010. La vittima è Sakli Adnan, un turco di 170 kg, che pare avere un patrimonio incalcolabile. Alla fine verrà salvato dalla Mobile di Rimini in un blitz nella Capitale. Se pensate che abbiamo spoilerato qualcosa della puntata, fidatevi, non è così. Anche se pensate di conoscere già questa storia, fidatevi, non è così. Abbiamo fatto molta fatica a ricostruire la vicenda e ci siamo riusciti solo grazie all'ex Ispettore della Squadra Mobile Daniele Laghi e ad un misterioso consulente che chiameremo Mister X".

Le puntate si trovano su Spotify e a tutte le piattaforme e gli aggregatori di podcast, basta cercare: Crimini a Rimini.
Altre notizie
un rendering della nuova caserma dei carabinieri di Riccione
in via Cortemaggiore

Nuova caserma a Riccione. In corso verifiche sulle offerte, cantiere a gennaio
di Redazione
Guardie Zoofile
il nucleo provinciale

Caccia fuori dalle regole. Le violazioni contestate dalle Guardie Zoofile Enpa
di Redazione
FOTO
Fernando Rennis
al cinema Apollo di Bellaria

La rassegna 'Ibrida-culture in miscela' chiude con una serata sui Joy Division
di Redazione
repertorio (Polizia di Stato)
Rimini

Tentata rapina in supermercato ai Padulli. Individuato il presunto autore
di Redazione
Alessandro Pasquini ospite di Calcio.Basket
Lunedì alle 20:20 su Icaro TV

Calcio.Basket del 12 ottobre. Tra gli ospiti Pasquini, Palma, Laro e Dardari
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO