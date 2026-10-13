L’incredibile storia di Sakli Adnan e del suo rapimento in "Crimini a Rimini"

Mercoledì 14 ottobre alle 8 del mattino esce la nuova puntata di Crimini a Rimini dal titolo: "L’incredibile storia di Sakli Adnan e del riscatto più alto mai richiesto nella storia moderna." "una puntata tra le più assurde che ci sentirete mai raccontare" spiegano gli autori Davide Grassi e Davide Cardone.



"Vi raccontiamo la storia di Adnan Sakli e del riscatto più alto della storia moderna. In questa puntata c'è di tutto: finanza mondiale, complottisti, leggende della mala milanese, rapimenti e investigazioni sul filo del rasoio. Cosa c'entra Rimini? Rimini c'entra sempre, perchè è come il triangolo delle Bermuda delle storie incredibili. Tutto comincia con un rapimento a Miramare nel 2010. La vittima è Sakli Adnan, un turco di 170 kg, che pare avere un patrimonio incalcolabile. Alla fine verrà salvato dalla Mobile di Rimini in un blitz nella Capitale. Se pensate che abbiamo spoilerato qualcosa della puntata, fidatevi, non è così. Anche se pensate di conoscere già questa storia, fidatevi, non è così. Abbiamo fatto molta fatica a ricostruire la vicenda e ci siamo riusciti solo grazie all'ex Ispettore della Squadra Mobile Daniele Laghi e ad un misterioso consulente che chiameremo Mister X".

Le puntate si trovano su Spotify e a tutte le piattaforme e gli aggregatori di podcast, basta cercare: Crimini a Rimini.