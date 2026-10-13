La rassegna 'Ibrida-culture in miscela' chiude con una serata sui Joy Division

La storia dei Joy Division, il suono inquieto del post-punk e il ritratto di una delle figure più enigmatiche della musica contemporanea saranno al centro dell'ultimo appuntamento della rassegna ‘IBRIDA – culture in miscela’, in programma al Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina domani, mercoledì 14 ottobre.



La serata si aprirà con la presentazione di ‘Disorder. La storia dei Joy Division’ (Nottetempo, 2026), il nuovo libro di Fernando Rennis che ripercorre la breve e folgorante parabola della band di Manchester, attiva tra il 1976 e il 1980. Attraverso il racconto di una città segnata dalla crisi industriale, dalle controculture giovanili e da un’energia creativa irripetibile, Rennis ricostruisce la nascita di un suono radicale e visionario, capace di trasformare l’eredità del punk in una nuova sensibilità musicale. A dialogare con l’autore sarà Luigi Bertaccini, per approfondire la storia del gruppo, il suo contesto culturale e la persistente influenza della sua musica.



A seguire, la proiezione di Control (2007), capolavoro diretto da Anton Corbijn, fotografo e regista che ha costruito una parte importante della propria carriera raccontando l’immaginario della musica contemporanea. Girato in un intenso bianco e nero, il film segue la vita di Ian Curtis, voce dei Joy Division, tra tensioni personali, fragilità e una straordinaria forza espressiva. Un’opera essenziale e struggente, che restituisce la complessità dell’artista e l’atmosfera cupa e magnetica della Manchester di fine anni Settanta.



Un incontro tra letteratura, musica e cinema tipico del format della rassegna che, dopo dieci eventi di successo, giunge così alla conclusione della sua prima edizione; la serata, a ingresso gratuito, comincerà alle 20.30.