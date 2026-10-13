Nuova caserma a Riccione. In corso verifiche sulle offerte, cantiere a gennaio

Entra in una nuova fase procedurale l’intervento per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri in viale Cortemaggiore. L’Agenzia del Demanio sta svolgendo le verifiche sulle numerose offerte pervenute per l’affidamento dell'opera. L’obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di completare questa fase e giungere alla firma del contratto con l'impresa aggiudicataria entro la fine dell’anno. Passaggio che permetterà di aprire il cantiere entro gennaio del 2027 per dare il via ai lavori, la cui durata prevista è di circa due anni.

Il Comune di Riccione ha concluso tutti i passaggi di propria competenza, mettendo a disposizione dello Stato per 99 anni l’area a ridosso del canale del porto e approvando in Consiglio comunale tutti gli atti necessari. Con la copertura finanziaria complessiva di circa 11 milioni di euro assicurata dalle istituzioni statali e la gestione diretta delle procedure da parte dell’Agenzia del Demanio, il progetto avanza verso la sua fase attuativa.



In attesa della realizzazione del nuovo complesso che ospiterà la sede principale e gli alloggi di servizio, prosegue anche il lavoro coordinato per garantire la continuità operativa dei militari sul territorio. Il Comune di Riccione sta lavorando in contatto con la Prefettura di Rimini con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione degli alloggi temporanei attualmente utilizzati dalle donne e dagli uomini dei Carabinieri.

Dichiara la sindaca di Riccione Daniela Angelini. “Continuiamo a lavorare in piena sinergia con lo Stato e la Prefettura con l’obiettivo comune di giungere alla firma del contratto entro l’anno e vedere l’avvio del cantiere nel gennaio del 2027. Dare all’Arma una sede moderna ed efficiente significa investire in modo concreto sulla sicurezza e sul futuro di Riccione”.