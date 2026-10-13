Caccia fuori dalle regole. Le violazioni contestate dalle Guardie Zoofile Enpa

Prosegue l'attività di controllo sulla regolarità dell’attività venatoria da parte del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Enpa di Rimini. Dall'avvio della stagione venatoria 2026/2027, sono state contestate numerose violazioni per un totale di oltre 2.000 euro di sanzioni.

In particolare una paziente attività di osservazione ha portato al sequestro di un richiamo elettronico accuratamente occultato che permetteva al cacciatore di "richiamare" illecitamente attraverso il canto digitale di volatili, il cui utilizzo è vietato penalmente dalla normativa vigente.

Diverse le sanzioni elevate a cacciatori per non aver annotato i capi abbattuti sul tesserino venatorio, con conseguente sequestro dei capi abbattuti. Altre contestazioni hanno riguardato il mancato rispetto delle distanze minime tra gli appostamenti di caccia.

L’ultimo intervento è stato effettuato a Covignano dove due cacciatori sono stati sanzionati per oltre 700 euro. Gli agenti Enpa hanno contestato loro il possesso di richiami vivi con anelli manomessi oltre la mancanza della documentazione che ne attesti la provenienza, necessaria per contrastare il traffico illecito della fauna selvatica catturata attraverso attività di bracconaggio. Sia la fauna abbattuta illecitamente e sia i richiami vivi sono stati posto sotto sequestro.

Le numerose segnalazioni dei cittadini e la collaborazione con le guardie del WWF e le guardie di FareAmbiente, hanno permesso agli agenti l’individuazione dei cacciatori sorpresi a violare le leggi e regolamenti come gli spari a distanza ravvicinata dalle abitazioni.

In materia di caccia sono stati contestati 16 verbali amministrativi, 8 sequestri e il deferimento di un cacciatore all'autorità giudiziaria.

L' ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali grazie al Protocollo d'Intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri collabora con azioni di contrasto alle violazioni del Codice Penale e delle Leggi di settore, in particolare riguardo agli illeciti in danno degli animali, anche in relazione alla loro condizione di mantenimento e di benessere generale nonché sulla tutela della fauna selvatica, con le attività informative e repressive.

Eventuali segnalazioni posso essere inviate alla mail: ggzz.rimini@enpa.org