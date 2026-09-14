Due giorni di sciopero per i medici: possibili disagi

Il 15 e 16 settembre anche in Emilia Romagna incroceranno le braccia i medici di medicina generale aderenti allo SMI e allo Snami. La Direzione di Ausl Romagna mette in guardia da eventuali "disagi nella consueta attività assicurata nei vari servizi territoriali dai professionisti medici di medicina generale, tra cui i medici di assistenza primaria, CAU e servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Saranno garantite le prestazioni indispensabili, come individuate dall'Accordo Collettivo Nazionale. Quindi per il ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta saranno confermate le visite domiciliari con riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento del paziente, l'assistenza domiciliare integrata e l'assistenza domiciliare programmata a malati terminali. Rimangono attivi, con i consueti orari, tutti i CAU e il Servizio di Continuità Assistenziale.