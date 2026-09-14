Corso Fratelli Cervi a Riccione: al via i lavori di restyling

Si è svolto nei giorni scorsi al Centro della Pesa l'incontro pubblico dedicato al progetto di riqualificazione di corso Fratelli Cervi, nel tratto tra viale Sciesa e viale Ruffini, che coinvolgerà anche piazza Matteotti. L'appuntamento, caratterizzato dalla presenza di residenti e operatori commerciali, ha permesso di illustrare i dettagli dell'intervento alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dell'assessore alla Rigenerazione urbana e Ambiente Christian Andruccioli. Il progetto si basa su una strategia di sottrazione e riordino volta a liberare il viale senza alterarne la struttura storica.

I lavori prenderanno il via lunedì 5 ottobre e saranno sospesi durante le festività natalizie, con un'interruzione prevista dall'8 dicembre al 6 gennaio, per tutelare il tessuto economico locale nel periodo di maggiore afflusso. La conclusione definitiva del cantiere è fissata entro il mese di febbraio.

Il restyling urbano prevede la rimozione delle attuali fioriere con panca e ulivo e delle balaustre metalliche, al fine di recuperare spazio calpestabile. Al loro posto verranno piantumate ventiquattro alberature di arancio amaro in aiuole dedicate, scelte per la compatibilità con i sottoservizi. Tra gli elementi caratteristici figurano l'installazione di vele ombreggianti in pvc microforato ancorate alle facciate e l'introduzione di arredi coordinati in acciaio corten, tra cui sedute leggere al posto delle tradizionali panchine, mentre il porfido esistente sarà conservato e ripristinato.

Per quanto riguarda la mobilità e i servizi, la viabilità sarà riorganizzata e gli stalli di sosta delimitati da elementi in acciaio inox, affiancati dall'installazione diffusa di portabiciclette. Il progetto comprende inoltre la realizzazione di punti di distribuzione dell'energia elettrica interrati e integrati nelle griglie degli alberi per mercati e manifestazioni, l'installazione di un sistema di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato e la predisposizione di un impianto di filodiffusione per gli eventi.

“Quello che abbiamo condiviso con i cittadini non è un semplice rifacimento estetico, ma una vera e propria visione di futuro per la nostra città”, ha sottolineato la sindaca Daniela Angelini. “Vogliamo che corso Fratelli Cervi torni a essere un luogo di incontro, di relazioni e di commercio florido, il simbolo di una comunità che guarda avanti mantenendo salde le proprie radici. La grande e attenta partecipazione di oggi ci conferma che stiamo costruendo insieme un nuovo volto per Riccione, un passaggio fondamentale per il rilancio di tutto il quartiere”