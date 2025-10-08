l'incontro a Santa Giustina
Il senatore Croatti: la missione della flotilla non è finita, continua a terra
In foto: l'incontro a Santa Giustina
di Redazione
1 min
Mer 8 Ott 2025 09:41 ~ ultimo agg. 09:52
Il senatore riminese Marco Croatti è stato accolto al ritorno dalla partecipazione alla missione della Global Sumud Flotilla in un incontro pubblico promosso a Santa Giustina dal Movimento 5 Stelle riminese.
"La missione della flotilla non è finita, è diventata più grande, più forte e coinvolge ora milioni di persone che gridano la loro rabbia per la cinica indifferenza, l’ignavia e la complicità dei governi occidentali verso la tragedia di Gaza e del popolo palestinese", commenta Croatti.
"Ora siamo tutti imbarcati idealmente su quelle imbarcazioni per continuare ad alimentare la speranza di un futuro di pace. Nessun esercito, per quanto violento e feroce, potrà fermare la forza di questa nuova flotilla di terra che, lo voglio sottolineare, è composta anche di tantissimi giovani che in queste settimane hanno riempito le piazze con la loro straordinaria energia. Non ci fermiamo, non ci fermano".
Altre notizie
Flaminio, mercoledì ore 20:30
Alla scoperta della Gruppo Mascio Bergamo, avversaria di RBR
di Icaro Sport
Martedì alle 18 e alle 23
Calcio.Basket del 7 ottobre: ospite in studio Tommaso Rinaldi
di Icaro Sport
VIDEO
investitore condannato
Pedone ucciso in via Chiabrera, non fu omissione di soccorso
di Lamberto Abbati
vittima un'azienda riminese
Consegnano 230mila euro di merce ad un finto corriere. L'uomo fermato in E45
di Lamberto Abbati
Violazioni amministrative
Un punto di penalizzazione in classifica per il Rimini F.C., che scende a -5
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini