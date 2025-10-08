Il senatore Croatti: la missione della flotilla non è finita, continua a terra

Il senatore riminese Marco Croatti è stato accolto al ritorno dalla partecipazione alla missione della Global Sumud Flotilla in un incontro pubblico promosso a Santa Giustina dal Movimento 5 Stelle riminese.

"La missione della flotilla non è finita, è diventata più grande, più forte e coinvolge ora milioni di persone che gridano la loro rabbia per la cinica indifferenza, l’ignavia e la complicità dei governi occidentali verso la tragedia di Gaza e del popolo palestinese", commenta Croatti.