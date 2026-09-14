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le previsioni per la settimana

Dopo tre mesi a fare la voce grossa, l'estate se ne va senza clamore

In foto: spiaggia a settembre (@newsrimini)
spiaggia a settembre (@newsrimini)
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Redazione
   
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Dopo tre mesi di temperature sopra le medie, minime notturne sopra i venti gradi e condizioni frequenti di disagio bioclimatico, l'estate si avvia a lasciare la scena senza clamore: questa settimana le temperature si assesteranno sulle medie stagionali senza significative variazioni. C'è la possibilità, da verificare nei prossimi giorni, del passaggio di una perturbazione nella giornata di giovedì con successivo miglioramento nel fine settimana.

Le previsioni di Arpae.

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