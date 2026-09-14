Per il fine settimana della MotoGP record di pubblico. Deflusso senza criticità

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini chiude con un nuovo record: sono stati 184.051 gli spettatori accorsi al Misano World Circuit durante l’intero weekend: 33.507 il venerdì, 54.059 il sabato e ben 96.485 domenica. Il deflusso, gestito con un meccanismo ormai consolidato, non ha comunque registrato particolari criticità: traffico sostenuto negli accessi all'autostrada ma la situazione è tornata alla normalità già a metà pomeriggio.

Dai promotori "Un ringraziamento particolare va alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori impegnati nella gestione della sicurezza e della viabilità, sottoposti oggi a uno sforzo straordinario per far fronte al grande flusso di persone in ingresso e in uscita da Misano".

Pubblico da tutta Europa, con Francia, Svizzera, Germania e Regno Unito a farla da padrona. Non sono mancati anche spettatori provenienti da Australia, Canada, Regno Unito, Brasile, Argentina, dal continente asiatico e dal Kenya.

Il plauso del presidente della Regione De Pascale e dall'assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni per un weekend che ha mostrato ancora una volta tutta la forza della terra dei motori emiliano-romagnola. “Misano mette insieme le due anime di questa grande storia: da una parte un sistema industriale e sportivo capace di competere e vincere nel mondo, dall’altra una Riviera che sa trasformare un evento internazionale in un’esperienza che coinvolge l’intero territorio- concludono de Pascale e Frisoni -. È questa capacità di tenere insieme sport, impresa e territorio a rendere unica la Motor Valley e a farne uno dei simboli dell’Emilia-Romagna nel mondo”.