Dopo le minacce, risarcimento da 750 euro per due agenti della Polizia Locale

Avevano ricevuto minacce ed offese da un cittadino che si era presentato nell'Ufficio Verbali della Polizia Locale di Rimini per pagare una multa. Dopo l'increscioso episodio, che aveva visto coinvolti due angenti, era scattata la denuncia penale per i reati di “oltraggio a pubblico ufficiale” e “violenza o minaccia”. Nei giorni scorsi è stata accettata la proposta di risarcimento di 750 euro complessivi avanzata dall'imputato che, tramite il suo avvocato, aveva espresso la volontà di procedere alla riparazione del danno mediante un risarcimento economico, così come è previsto dal Codice Penale.

L'episodio risale al febbraio scorso quando un uomo di nazionalità albanese è entrato nell'ufficio ed ha mincacciato i due vigili, apostrofandoli con frasi tipo "vi spacco la faccia" ed altri pesanti epiteti. Un atteggiamento scaturito da un verbale per divieto di sosta, che avrebbe dovuto pagare. I due agenti avevano deciso di presentare denuncia, presa in carico dal Tribunale di Rimini, con la successiva proposta di risarcimento. Proposta che i due agenti hanno deciso di accettare. L'importo è stato suddiviso in 250 euro per ciascuno dei due vigili e 250 euro a favore del Comune di Rimini, come Ente di appartenenza dei pubblici ufficiali offesi.