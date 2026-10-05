  
Indietro
menu
menu

incontro riminese

Dopo il rogo Denise Camporesi regala un nuovo ritratto a Rita Rusciano

In foto: Rita Rusciano insieme a Denise Camporesi
Rita Rusciano insieme a Denise Camporesi
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il talento per la pittura diventa dono per una artista, che nelle settimane scorse ha fatto tappa a Rimini. Il quadro, realizzato dalla pittrice riminese Denise Camporesi, ritrae Rita Rusciano, attrice che ha recitato in “Un posto al sole”, ma anche in tante altre fiction, come  “Dio ci aiuti”, a fianco di Elena Sofia Ricci. Di recente ha partecipato a “Succede in una notte”. Durante la visita riminese Denise l'ha incontrate e le ha fatto omaggio di un ritratto realizzato a matita.

"Ho conosciuto Rita circa 15 anni fa - racconta Camporesi - nel periodo in cui viveva a Rimini e siamo diventate amiche. E' stato per me un grande piacere rivederla e regalarle il quadro. Lei  mi ha sempre apprezzata come artista e io l'ho sempre stimata come attrice. Ci siamo sempre sostenute a vicenda. Mi ricordo che anni fa comprò un mio quadro. Volle un ritratto. Ma sfortunatamente andò perduto in un incendio a casa sua! Da allora, pur rimanendo in contatto, non ci siamo più viste e la sua presenza qualche settimana fa a Rimini mi ha riempito di gioia. Non si aspettava il mio dono e quando le ho dato il quadro si è commossa. Dietro ho lasciato una piccola dedica: “ per Rita un piccolo omaggio a una grande artista, la cui intensità e capacità espressiva sono impossibili da  racchiudere in un foglio. Con profonda stima e  l’affetto  immenso  di un amicizia che ci lega da anni .”  E’ stato bello incontrare un amica che non vedevo da anni ma  ho capito che l’importante non è il tempo che si trascorre assieme ma sapere che nel cuore di quella persona c’è un piccolo posto che nessuno è nemmeno il tempo scalfirà mai!"

Altre notizie
Mattia Baldacci in azione
Categoria Rider MX2 2026

Mattia Baldacci Campione Regionale Motocross Marche F.M.I. 2026
di Icaro Sport
FOTO
ipotesi progettuali del Rotary
recupero e valorizzazione

Restauro del mareometro di Rimini. L'impegno del Rotary Club; iter già avviato
di Redazione
il premio
PREMIATO IN COMUNE

Il Trono di Verucchio al frate Padre Massimo Pazzini
di Redazione
repertorio
l'analisi del Sole 24 Ore

Locazioni, Rimini contiene l'effetto turismo. Gli effetti dei canoni concordati
di Redazione
Il Papa sul porto di Rimini
Numeri importanti per il papa

Effetto eventi. Picco di arrivi il 31 maggio, Ferragosto giorno con più presenze
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO