Dopo il rogo Denise Camporesi regala un nuovo ritratto a Rita Rusciano

Il talento per la pittura diventa dono per una artista, che nelle settimane scorse ha fatto tappa a Rimini. Il quadro, realizzato dalla pittrice riminese Denise Camporesi, ritrae Rita Rusciano, attrice che ha recitato in “Un posto al sole”, ma anche in tante altre fiction, come “Dio ci aiuti”, a fianco di Elena Sofia Ricci. Di recente ha partecipato a “Succede in una notte”. Durante la visita riminese Denise l'ha incontrate e le ha fatto omaggio di un ritratto realizzato a matita.

"Ho conosciuto Rita circa 15 anni fa - racconta Camporesi - nel periodo in cui viveva a Rimini e siamo diventate amiche. E' stato per me un grande piacere rivederla e regalarle il quadro. Lei mi ha sempre apprezzata come artista e io l'ho sempre stimata come attrice. Ci siamo sempre sostenute a vicenda. Mi ricordo che anni fa comprò un mio quadro. Volle un ritratto. Ma sfortunatamente andò perduto in un incendio a casa sua! Da allora, pur rimanendo in contatto, non ci siamo più viste e la sua presenza qualche settimana fa a Rimini mi ha riempito di gioia. Non si aspettava il mio dono e quando le ho dato il quadro si è commossa. Dietro ho lasciato una piccola dedica: “ per Rita un piccolo omaggio a una grande artista, la cui intensità e capacità espressiva sono impossibili da racchiudere in un foglio. Con profonda stima e l’affetto immenso di un amicizia che ci lega da anni .” E’ stato bello incontrare un amica che non vedevo da anni ma ho capito che l’importante non è il tempo che si trascorre assieme ma sapere che nel cuore di quella persona c’è un piccolo posto che nessuno è nemmeno il tempo scalfirà mai!"