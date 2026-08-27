Dopo il caro vacanze, arriva il caro scuola: non c'è pace per le famiglie

Il rientro dalle vacanze estive (con i relativi aumenti) coincide, come ogni anno, con le spese per il nuovo anno scolastico che gravano sulle famiglie. L 'Osservatorio Federconsumatori evidenzia una tendenza al rialzo trainata da rincari diffusi sia sul materiale tradizionale che sui libri di testo .

La spesa complessiva per il corredo scolastico e i relativi ricambi per l'intero anno toccherà nel 2026 la media di 673,60 euro a studente (ipotizzando l'acquisto di materiale nuovo), con un aumento del +2,3% rispetto al 2025 . A guidare i rincari sono soprattutto gli zaini, in particolare nelle moderne versioni "hi-tech" dotate di power bank integrato per la ricarica dei dispositivi .

Non va meglio sul fronte dei libri di testo: per quelli obbligatori e due dizionari la spesa media stimata è di 545,66 euro , con un aumento più contenuto ma costante del +1,6% rispetto all'anno precedente . A subire i rincari maggiori sono soprattutto i testi delle scuole medie .

Nel dettaglio di Rimini, la spesa complessiva legata all'istruzione è cresciuta del +19,7% tra il 2020 e il 2025 , registrando un ulteriore +2% solo nei primi sette mesi del 2026.

Le maggiori criticità si registrano proprio all'avvio di un nuovo ciclo scolastico :

Prima media: la spesa media per i soli libri di testo e due dizionari è di 561,61 euro (+1,2% rispetto al 2025) . Sommandovi il corredo scolastico, la spesa totale per il primo anno balza a 1.235,21 euro .

Prima superiore: per i libri e quattro dizionari si spendono mediamente 805,15 euro (un dato in lieve calo del -0,5% rispetto al 2025), che uniti ai 673,60 euro del corredo portano il conto finale alla cifra record di 1.478,75 euro per studente .

A fare la differenza nei prezzi è il canale di acquisto :

Grande Distribuzione Organizzata (GDO): supermercati e ipermercati si confermano il canale più economico, registrando un calo medio dei prezzi del -1,1% e risultando più convenienti dell'online di oltre l'1% .

Cartolibrerie: mostrano un rincaro del +2,3% .

Online: pur garantendo ancora un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie fisiche, i prezzi sul web hanno registrato l'impennata più vistosa, crescendo del +5,6% rispetto al passato .

Oltre alle spese tradizionali, evidenzia Federconsumatori, le famiglie devono fare i conti con la dotazione tecnologica (PC, webcam, microfoni, antivirus e software), il cui costo medio supera i 421,00 euro (esclusa l'eventuale attivazione di una connessione internet dedicata) .

La vera novità del monitoraggio 2026 è rappresentata dall'introduzione della voce di spesa relativa agli abbonamenti alle piattaforme di Intelligenza Artificiale , il cui costo può variare drasticamente da un minimo di 276,00 euro a un massimo di ben 2.748,00 euro all'anno . Federconsumatori raccomanda un uso critico e controllato di tali strumenti e promuove nelle scuole progetti educativi dedicati come “Tu che ne sAI?” e “Intelligentemente Artificiali” .

Strategie di risparmio e richieste di bonus

Per sopravvivere alla stangata, molte famiglie ricorreranno a strategie di economia circolare: il riutilizzo di zaini e astucci degli anni passati, lo scambio di materiale tramite social network e l'acquisto di libri usati (che consente un risparmio superiore al 29% ) o di dispositivi tecnologici rigenerati (risparmio oltre il 38% ) .

Sul fronte del welfare, Federconsumatori reputa i bonus comunali e regionali esistenti utili ma insufficienti . L'associazione sollecita le istituzioni a prevedere sostegni più ampi e progressivi, capaci di tutelare non solo le fasce a basso reddito, ma anche le famiglie a reddito medio che hanno visto erodere drammaticamente il proprio potere d'acquisto negli ultimi anni.