Il Piedibus riparte a Rimini: approvata la nuova fase del progetto

Il progetto Piedibus entra in una nuova fase. La Giunta comunale ha approvato la prosecuzione dell’iniziativa per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con possibilità di rinnovo biennale. Un investimento complessivo di 60 mila euro sosterrà le attività progettuali e valorizzerà il lavoro dei volontari che ogni giorno accompagnano i bambini lungo i percorsi casa‑scuola.

Il numero dei percorsi varia di anno in anno: alcune linee restano stabili, altre nuove vengono attivate o potenziate anche a metà anno scolastico grazie alla collaborazione tra volontari, famiglie e gruppi CiViVo. In diversi istituti sono stati proprio i genitori a proporre nuove tratte, segno di un progetto che si è radicato nella comunità e continua a crescere dal basso.

Nato nel 2007 grazie alla collaborazione tra Comune e Provincia, il Piedibus è diventato negli anni una pratica consolidata: un percorso casa‑scuola guidato da volontari che permette ai bambini di muoversi in autonomia, fare attività fisica, socializzare e imparare direttamente sul campo le regole dell’educazione stradale. Dal 2012 il progetto è sostenuto anche dalla campagna regionale dell’Emilia‑Romagna dedicata agli spostamenti a piedi. Per la nuova fase, l’Amministrazione coinvolgerà gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS attraverso una procedura di co‑progettazione, in linea con il Codice del Terzo Settore e con il principio di sussidiarietà.

«Il Piedibus – sottolinea l’Amministrazione comunale – è uno di quei progetti ormai identitari delle scuole riminesi, che raccontano bene cosa significa fare politiche pubbliche vicine alla vita quotidiana delle famiglie. Nato da una collaborazione virtuosa tra volontari, Comune e gruppi CiViVo, promuove autonomia, salute, sicurezza e comunità. E soprattutto dimostra che la mobilità sostenibile non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che educa.»