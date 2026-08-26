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Sarà liberata al largo

La tartaruga Elisabeth torna in mare il 30 agosto

In foto: la tartaruga Elisabeth
la tartaruga Elisabeth
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Redazione
   
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La storia della tartaruga Elisabeth era iniziata con una sfortunata disavventura: la piccola caretta caretta era stata infatti trovata a metà giugno alla deriva, intrappolata in alcuni rifiuti in mare, durante un'uscita della Motonave Queen Elisabeth. Quel giorno partecipavano anche i bambini di una scuola elementare che hanno avuto così una inaspettata lezione sull’impatto dei rifiuti abbandonati sulla fauna selvatica. Il ritrovamento ha permesso di intervenire tempestivamente e di affidare Elisabeth alle cure della Fondazione Cetacea. Dopo il percorso di riabilitazione, la tartaruga è pronta a lasciare il Centro di Recupero e a riprendere il suo viaggio nel mare Adriatico. La liberazione avverrà domenica 30 agosto alle 10.15 al Bagno 36 Nina, Marcella e Gabriele di Gabicce Mare. Dopo un momento di divulgazione ambientale, Elisabeth sarà imbarcata sul gommone per essere portata al largo, dove a tre miglia di distanza dalla costa si incontrerà con la Motonave Queen Elisabeth. Sarà possibile assistere al momento del rilascio in mare dalla Motonave Queen Elisabeth, dove sarà a bordo una biologa della Fondazione Cetacea, prenotando il proprio posto al 339 684 8787.

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