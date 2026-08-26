  
Indietro
menu
menu

la sentenza

Travolto in scooter, risarcimento di 89mila euro anche per l'ansia post-trauma

In foto: il tribunale di Rimini
il tribunale di Rimini
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Tutto accade nel settembre di cinque anni fa. Un riminese è fermo sul suo scooter SH all'incrocio con via Carlo Porta quando un furgone, svoltando a sinistra senza concedere la precedenza, gli piomba addosso travolgendolo. Una dinamica violenta e netta, confermata da un testimone oculare: lo scooter era immobile nella sua corsia quando il furgone ha stretto la svolta, passandogli letteralmente sopra. Elementi che hanno spinto il tribunale civile di Rimini a escludere categoricamente ogni concorso di colpa, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente del mezzo pesante.

La sentenza, firmata dal giudice Antonio Miele, quantifica il danno complessivo in oltre 89.000 euro. Una decisione che, oltre a un'invalidità permanente accertata al 19-20%, riconosce formalmente lo stato d'ansia e le gravi ripercussioni psicologiche subite dallo scooterista nella sua vita quotidiana. Dal risarcimento totale saranno sottratti circa 37mila euro già versati in precedenza dall'assicurazione. Conducente e compagnia assicurativa sono stati inoltre condannati in solido al pagamento di oltre 14.000 euro di spese legali. 

 

Altre notizie
la spiaggia di Riccione
durata di cinque anni

Concessioni. Il Comune di Riccione mette a bando le prime 14 aree 'solo arenile'
di Redazione
Un momento della festa per i 50 anni di attività
Nata nel 1976

Cinquant'anni di attività per Autodemolizione Casadei
di Redazione
FOTO
i carabinieri di Rimini
Fermati dai carabinieri

Aggressione di Ferragosto sulla spiaggia a Rimini: denunciati i presunti autori
di Redazione
Polizia di Stato (repertorio)
Trovato in hotel

In vacanza con la moglie a Rimini ma doveva scontare 4 mesi di carcere
di Redazione
annullato il concerto di Gianni Morandi
Meteo inclemente

Il maltempo mette ko Morandi: annullato il concerto a Riccione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO