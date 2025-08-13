Bronzetti da sogno a Cincinnati: terza vittoria in rimonta e ora sfida la Gauff

In una stagione con molti alti e bassi, Lucia Bronzetti sembra aver trovato la forma migliore sul cemento americano. Nell’importante torneo di Cincinnati la tennista verucchiese, numero 61 al mondo, ha infilato la terza vittoria consecutiva in rimonta superando la 30esima giocatrice al mondo Jelena Ostapenko per 1-6 6-3 6-4. Una vittoria che fa seguito a quella contro la numero 15 al mondo Daria Kasatkina del turno precedente. Ora per Lucia Bronzetti si spalancano le porte degli ottavi di finale dove affronterà Coco Gauff, campionessa in carica e seconda giocatrice al mondo. Una partita sicuramente proibitiva ma nella quale la tennista azzurra potrà giocare libera, non avendo nulla da perdere. Una importante iniezione di fiducia in vista dello Us Open, ultima prova stagionale del Grande Slam, ma anche di punti: anche se dovesse perdere con Gauff, Bronzetti risalirà comunque al numero 56 del mondo.