Coriano, nuove cucine nelle scuole in vista del nuovo anno scolastico

Con le aule chiuse per il periodo estivo e prima dell’avvio del nuovo anno scolastico a settembre, sono in corso una serie di lavori di riqualificazione nei plessi scolastici di Coriano per un investimento di circa 100.000 euro. Un piano di lavori che coinvolge tutte le cinque scuole dell’infanzia del territorio comunale con cucine nuove e funzionali, il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti e degli impianti elettrici ed idraulici a servizio dei locali. Si tratta di un pacchetto di interventi significativo che, nello specifico, prevede l’installazione di cucine in acciaio inox, la posa di pavimenti e rivestimenti nuovi, l’installazione di un nuovo impianto elettrico completo di punti luce, prese e predisposizioni per elettrodomestici e tutto l’occorrente per un intervento completo e finalizzato alla riqualificazione dei locali adibiti allo sporzionamento dei pasti. Le scuole dell’infanzia che saranno dotate di nuove cucine, a partire dal prossimo settembre, sono “La Coccinella” di Sant’Andrea in Besanigo, “Arcobaleno” di Coriano, “Mary Poppins” a Mulazzano, “Peter Pan” a Cerasolo e “Biancaneve” ad Ospedaletto.

“Quest’anno ci siamo focalizzati sull’adeguamento delle cucine in ogni scuola dell’infanzia di Coriano– afferma l’assessore all’Edilizia scolastica, Anna Pecci – per garantire ai bambini e alle bambine un servizio di qualità con attrezzature belle ed efficienti. Oltre ai lavori di edilizia scolastica in corso, come la costruzione in corso del nuovo nido, la manutenzione scolastica rientra nell’ impegno costante che, di anno in anno, portiamo in porto a seconda delle priorità e delle segnalazioni provenienti dalle direzioni didattiche secondo un impegno economico che consideriamo prioritario per questa amministrazione”.