Corazzi sceglie la nuova squadra di segreteria. Volti noti e diversi giovani

Il Partito Democratico delle provincia di Rimini ha una nuova segreteria, tra volti noti e diversi giovani. Lunedì, la neo segretaria provinciale Giulia Corazzi ha presentato nomi, obiettivi e traiettorie del suo mandato. "Ci siamo dati tre obiettivi principali - ha dichiarato -: In primis, rimettere la politica al centro di un confronto plurale, capace di valorizzare le differenze e costruire sintesi forti, andando oltre le appartenenze personali e mettendo al centro l’ascolto e il dialogo. In secondo luogo, riappropriarci degli spazi fisici e pubblici nelle nostre città, riportando la politica nei luoghi reali della vita quotidiana – piazze, scuole, circoli, mercati. Infine, essere un luogo aperto, di crescita del pensiero politico e di formazione per tutte e tutti".

La nuova squadra: Christian d'Andrea: vicesegretario provinciale. Claudia Gabellini: Pari opportunità, legalità politiche sociali. Luca Gessaroli: Diritti civili e sociali, diritto alla casa, pace. Fabrizio Piccioni: Rete dei sindaci, turismo e mobilità. Chiara Angelini: Poltiiche del lavoro, economia e impresa. Matteo Petrucci: Rete degli amministratori. Francesca Bertozzi: Innovazione e diritti delle nuove generazioni. Alessandro Astolfi: Cultura, rete dei territori e terzo settore. Claudia Pazzini: Ambiente e transizione energetica. Barbara Di Natale: Pubblica amministrazione, rapporti istituzionali e con il partito. Marco Vanni: Giovani, università e comunicazione digitale. Edoardo Carminucci: Europa e politiche internazionali. Lorena Fonti: Scuola, adolescenza e famiglie. Christian Paolucci: politiche della salute e agricoltura. Alla Segreteria si aggiungeranno inoltre come invitati permanenti i due coordinatori delle vallate Valconca e Valmarecchia e il segretario dei Giovani Democratici.

Il commento di Corazzi: “Insieme a Christian D’Andrea abbiamo lavorato a un gruppo che si caratterizzasse per essere un mix di competenze ed esperienze, come conferma la presenza di Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano, che avrà l'importante compito di istituire un coordinamento tra i primi cittadini della provincia, o di Barbara di Natale, consigliera provinciale e comunale di Rimini insieme a Matteo Petrucci, capogruppo del Consiglio Comunale di Rimini. Uno sguardo rivolto ai nostri Circoli e ai territori, che vogliamo appunto tenere al centro della nostra azione politica in vista anche delle prossime sfide elettorali: da qui la scelta di Chiara Angelini, consigliera a Riccione, Lorena Fonti del circolo del Ghetto Turco e Christian Paolucci, un riferimento per il territorio di Coriano che torna ad avere un suo componente in segreteria. La grande sfida è poi aprirsi a figure nuove, capaci di portare nel partito una visione differente e innovativa: da qui l'ingresso di Claudia Gabellini, assessora di Cattolica, e Claudia Pazzini, assessora a Verucchio che torna ad avere un importante ruolo a livello provinciale. Ma si tratta soprattutto di una Segreteria che guarda a un forte e sano rinnovamento con l'ingresso di tanti giovanissimi e il coinvolgimento di altri già impegnati nei nostri consigli comunali: penso a Edoardo Carminucci, Luca Gessaroli e Alessandro Astolfi, cui si aggiungono altri che si affacciano per la prima volta a questa nuova e importante esperienza come Franceaca Bertozzi e Marco Vanni che si è appena diplomato. Accanto alla segreteria politica, abbiamo previsto come detto un team operativo per rafforzare l’organizzazione interna, il rapporto con i circoli e la comunicazione per garantire continuità, supporto e presenza in tutto il territorio formato da Fiorella Zangari, Francesca Pieraccini, Luca Cancellieri, Paolo Morolli e Riziero Santi, che sarà il responsabile del percorso programmatico che partirà nei prossimi mesi. Abbiamo nominato Roberto Cesari come responsabile provinciale delle Feste, con il compito di coordinare e rilanciare questi appuntamenti su tutto il territorio, insieme a una rete di volontari, referenti locali e con il sostegno del team organizzativo. Insieme, con gambe e cuore torniamo a fare politica con spirito collettivo, con metodo e con passione” chiosa la segretaria.