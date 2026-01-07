Diverbio per futili motivi. Manda all'ospedale il rivale, denunciato minorenne

Gli agenti della Polizia locale di Riccione sono intervenuti nei pressi di un locale tra viale Ceccarini e viale Dante a seguito dell’aggressione subita da un ventitreenne svizzero. La vittima, colpita per futili motivi, ha riportato la frattura del setto nasale ed è stata trasportata al Pronto Soccorso di Riccione. L'aggressore, un minore con precedenti, è stato subito fermato e, dopo il fotosegnalamento presso la Questura di Rimini e il coordinamento con il Tribunale per i minorenni di Bologna, è stato riaffidato alla madre. A seguito della querela sporta il giorno successivo dalla parte offesa presso il Comando di viale Empoli, il giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà.