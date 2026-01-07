Pistola contro la commessa e fuga coi preziosi abbandonati: caccia al rapinatore

Una tentata rapina si è consumata ieri pomeriggio (giorno dell'Epifania) al centro commerciale "I Malatesta", dove un uomo di mezza età, con spiccato accento dell'est Europa, ha minacciato con una pistola (poi rivelatasi giocattolo) una commessa del negozio Gold Gallery. Erano circa le 14 quando l'uomo, con il volto parzialmente coperto da una sciarpa, è entrato nella gioielleria dirigendosi verso la dipendente. All'improvviso ha consegnato alla donna una busta di plastica intimandole di riempirla con i preziosi a portata di mano. "Sbrigati, fai veloce", le detto mentre le puntava contro una pistola.

Ottenuto quello che voleva è corso via verso l'uscita, ma nel frattempo è stato intercettato dal personale di sicurezza, allertato dalla commessa. Ne è nata una breve colluttazione, con il rapinatore che per guadagnare la fuga è stato costretto a gettare a terra sia la pistola sia la busta con la refurtiva. Ai Malatesta, in quel momento semivuoto vista la copiosa nevicata abbattutasi su Rimini, sono intervenute le Volanti della polizia di Stato e i colleghi della Scientifica, che hanno sequestrato l'arma giocattolo ed effettuato i rilievi dattiloscopici. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza del centro commerciale. Le indagini ora sono affidate alla Squadra Mobile. Del rapinatore, fuggito a piedi, al momento nessuna traccia. Per la commessa della gioielleria, invece, solo un grande spavento ma nessuna conseguenza fisica.