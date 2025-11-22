  
nessun ferito

Capannone in fiamme nella notte, da chiarire le cause dell'incendio

In foto: @Adriapress
@Adriapress
di Redazione   
Sab 22 Nov 2025 07:08 ~ ultimo agg. 07:16
Venerdì sera poco dopo le 21 a Poggio Torriana in via Palazzo, tra Ponte Verucchio e Saiano, si è verificato l'incendio di un capannone con annessa abitazione. Al momento dell'incendio la proprietaria del capannone non era in casa, i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno portato fuori il cane. Sul posto sono arrivati anche il 118 e i Carabinier. Da chiarire cause e natura del rogo che ha causato un'alta colonna di fumo.

