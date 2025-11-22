'Alberi per il futuro'. Il gruppo M5S di Rimini promuove una pulizia del parco
Anche quest’anno il Gruppo Territoriale M5S di Rimini aderisce alla decima edizione di “Alberi per il Futuro”, l’iniziativa nazionale che promuove la tutela dell’ambiente e la partecipazione attiva dei cittadini.
Domenica 23 novembre, alle ore 15:00, al Parco Briolini di San Giuliano, spiega il Gruppo riminese, "non pianteremo nuovi alberi ma daremo nuova vita a un’area verde della nostra città con un gesto concreto: la pulizia del parco. Prendersi cura del territorio significa partire dai gesti quotidiani, dal rispetto per i luoghi che viviamo e condividiamo. Ripulire un’area pubblica vuol dire restituire ai cittadini uno spazio più sano, più bello e più sicuro, oltre a lanciare un messaggio di responsabilità collettiva verso l’ambiente. Invitiamo tutte e tutti, famiglie e associazioni, a unirsi a noi, con guanti, sacchi e voglia di fare, per costruire insieme una Rimini più pulita e accogliente. Alberi per il Futuro non è soltanto piantare, è prendersi cura. E la cura del verde comincia da qui, insieme. Partecipa perché ogni mano conta".