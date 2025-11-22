  
a San Giuliano

'Alberi per il futuro'. Il gruppo M5S di Rimini promuove una pulizia del parco

In foto: dalla locandina
dalla locandina
di Redazione   
Sab 22 Nov 2025 10:02 ~ ultimo agg. 10:10
Anche quest’anno il Gruppo Territoriale M5S di Rimini aderisce alla decima edizione di “Alberi per il Futuro”, l’iniziativa nazionale che promuove la tutela dell’ambiente e la partecipazione attiva dei cittadini.

Domenica 23 novembre, alle ore 15:00, al Parco Briolini di San Giuliano, spiega il Gruppo riminese, "non pianteremo nuovi alberi ma daremo nuova vita a un’area verde della nostra città con un gesto concreto: la pulizia del parco. Prendersi cura del territorio significa partire dai gesti quotidiani, dal rispetto per i luoghi che viviamo e condividiamo. Ripulire un’area pubblica vuol dire restituire ai cittadini uno spazio più sano, più bello e più sicuro, oltre a lanciare un messaggio di responsabilità collettiva verso l’ambiente. Invitiamo tutte e tutti, famiglie e associazioni, a unirsi a noi, con guanti, sacchi e voglia di fare, per costruire insieme una Rimini più pulita e accogliente. Alberi per il Futuro non è soltanto piantare, è prendersi cura. E la cura del verde comincia da qui, insieme. Partecipa perché ogni mano conta".

