Al parco della resistenza

“Mai indifferenti”, a Riccione si parla di Gaza con Yousef Hamdouna

In foto: la locandina dell'incontro
la locandina dell'incontro
di Redazione   
Mer 27 Ago 2025 16:31 ~ ultimo agg. 16:50
“Mai indifferenti” è il titolo dell’iniziativa di sensibilizzazione su ciò che sta accadendo a Gaza che si svolgerà giovedì alle 20.45 al Parco della Resistenza di Riccione, nell’ambito della festa dell’Unità. 
Tra gli ospiti della serata ci saranno Roberto Scaini, medico e operatore umanitario per Medici Senza Frontiere, e Yousef Hamdouna, cittadino di Gaza e operatore umanitario della Ong Educaid. 

"Un incontro che metterà insieme voci diverse (esperti, giornalisti, rappresentanti del mondo associativo e della società civile) - sottolinea la segretaria del Pd riccionese Sabrina Vescovi — per riflettere insieme non solo sui drammi della guerra, ma anche sui semi concreti di speranza che, anche nelle tenebre dei conflitti, possiamo e dobbiamo coltivare. Parlare di Gaza significa parlare della dignità umana, del diritto alla vita e della necessità di costruire ponti là dove oggi si alzano muri".

La festa proseguirà poi il 29 agosto alle 20 con l'incontro "L'Emilia Romagna e l'Europa: il Patto per il lavoro e per il clima e la transizione ecologica", il 30 agosto alle 18.30 la presentazione del libro di Walter Dondi "L'ultima domenica del Pc" e alle 20 "Riccione tra aspirazioni e tendenze", infine il 31 agosto alle 19.30 "Sole, cuore e lavoro giusto: salario minimo e lavoro stagionale" e alle 20 "Riccione protagonista in Emilia Romagna: il PD e le sfide del futuro". 

 

