Danneggia le vetrine di alcuni negozi in pieno centro a Rimini: arrestato

Nel corso della serata di giovedì 17 settembre, la Polizia di Stato è intervenuta in Corso d'Augusto a seguito di numerose segnalazioni, bloccando e arrestando un uomo resosi responsabile dei reati di furto aggravato, danneggiamento, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Poco dopo le 22 gli agenti giunti in centro sono stati circondati da un gruppo di cittadini che indicavano un uomo come l'autore del danneggiamento di numerose vetrate dei negozi della zona.

Il soggetto, visibilmente agitato e con un sasso nella mano destra, si trovava a torso nudo con alcuni tagli. Invitato ripetutamente dagli operatori a calmarsi e a posare l'oggetto, ha reagito con violenza pronunciando frasi sconnesse. I poliziotti hanno immobilizzato l'uomo, accompagnandolo poi in Questura e a seguito dei controlli di rito, il cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà.

Un successivo sopralluogo effettuato dagli agenti sul posto ha permesso di confermare i danni subiti da diverse vetrine commerciali, come anche da testimonianze delle persone presenti al momento dell'accaduto.