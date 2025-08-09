Polizia Locale di Rimini
Conducente ubriaco colleziona guai: offese agli agenti e insulti razzisti
Sab 9 Ago 2025 12:24
Sono state sette le patenti ritirate e dieci i verbali elevati dalla Polizia Locale di Rimini venerdì notte nell’ambito dell’abituale servizio svolto nella zona di Marina Centro a controllo della circolazione stradale e a contrasto della guida in stato di ebbrezza.
Tra le persone fermate anche un ragazzo residente in Romagna, che viaggiava in auto con il fratello e un amico, trovato positivo all’etilometro con 1.40 mg/litro, tasso che implica il procedimento penale oltre alla sospensione della patente. Al momento del controllo però i ragazzi hanno cominciato ad alzare i toni e ad agitarsi, inveendo contro il personale della Polizia Locale.
Un clima diventato ancora più difficile quando gli agenti hanno fermato per l’alcol test un’altra auto con a bordo tre ragazzi e una ragazza stranieri che, notando quanto stava accadendo, sono intervenuti per prendere le difese degli agenti e riportare la calma, diventando a loro volta oggetto di insulti, anche di stampo razzista.
Una situazione che ha portato la Polizia Locale a denunciare a piede libero il conducente italiano oltre che per guida in stato di ebbrezza, anche con l'accusa di minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e istigazione razziale, reato quest’ultimo che - qualora dovesse venire accertato in via definitiva dagli organi competenti - può implicare fino a 4 anni di carcere.
Il fratello del conducente è stato invece sanzionato per ubriachezza molesta.
Patente ritirata e sequestro dell’auto anche per il conducente straniero fermato, trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1.57 m/g.
