Da residence a studentato universitario. 30 nuovi posti letto a Marina Centro

30 nuovi posti letto per gli studenti universitari del campus di Rimini. Sono quelli che dal prossimo anno accademico saranno messi a disposizione nel Residence Alice di viale Trento a Marina Centro. Attualmente la struttura ha funzione ricettiva ma è stata acquisita dalla società trentina Pb-Group che si è specializzata nel rilevare e gestire immobili non solo per finalità turistiche ma anche come residence universitari, partecipando al progetto Housing Universitario del PNRR. “Essendo un gruppo piccolo con soci giovani che hanno studiato in Italia – spiega il direttore operativo Florian Rottensteiner -, conosciamo benissimo la problematica degli alloggi per gli studenti, così abbiamo deciso di partecipare a questo progetto e agevolare il superamento di questo ostacolo”.

Terminata la stagione estiva il Residence Alice sarà quindi oggetto di alcuni lavori di ristrutturazione per essere riconvertito un vero e proprio studentato già dal prossimo anno accademico. Complessivamente, come detto, garantirà 30 posti letto, alcuni dei quali convenzionati e per i quali sarà realizzato un bando. Per i restanti invece Pb-Group si appoggia al partner, https://phosphoro.com/. Sul sito si trovano già le stanze disponibili con la descrizione dei servizi e i prezzi d'affitto.