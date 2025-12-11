L'Arcangelo d'Oro sceglie la poesia. Premio ad Annalisa Teodorani

L’Arcangelo d’Oro 2025 sarà conferito alla poetessa Annalisa Teodorani. Si tratta della più importante onorificenza della città di Santarcangelo, che l’Amministrazione comunale attribuisce a concittadini particolarmente illustri e meritevoli. Sarà consegnata nel corso del tradizionale saluto di fine anno del sindaco Filippo Sacchetti, in programma sabato 20 dicembre alle 11 in Municipio.

Annalisa Teodorani è stata scelta per l'opera poetica unica e profonda, in equilibrio tra innovazione e tradizione, ma anche per la valorizzazione e il rinnovamento del dialetto santarcangiolese, e il profondo legame con la comunità di Santarcangelo.

“Il 2025 è stato un anno a dir poco complicato per l’Italia e gli equilibri internazionali: nel nostro essere piazza del mondo e sul mondo, non abbiamo mancato di far sentire la nostra voce, il nostro dissenso, la resistenza culturale di una città come Santarcangelo che sa coniugare come poche tradizione e innovazione - dichiara il sindaco Sacchetti - L’Arcangelo d’Oro ad Annalisa Teodorani, oltre a essere un giusto e doveroso riconoscimento alla sua opera e al testimone che ha raccolto dal Circal de' giudéizi, è anche un messaggio: senza la poesia non si resiste in questo mondo, non c’è nulla che consente di elaborare quello che sta accadendo un po’ ovunque meglio della poesia. Con Annalisa, già sindaca della Città della Poesia, celebriamo poi anche il Cantiere poetico che mai come quest’anno ha incrociato la tragedia dell’attualità, restando nel solco della cittadinanza onoraria a Paolo Nori”.