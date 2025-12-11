  
Indietro
menu
menu

20 dicembre a Santarcangelo

L'Arcangelo d'Oro sceglie la poesia. Premio ad Annalisa Teodorani

In foto: Sacchetti e Teodorani
Sacchetti e Teodorani
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 11 Dic 2025 14:04 ~ ultimo agg. 16:03
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L’Arcangelo d’Oro 2025 sarà conferito alla poetessa Annalisa Teodorani. Si tratta della più importante onorificenza della città di Santarcangelo, che l’Amministrazione comunale attribuisce a concittadini particolarmente illustri e meritevoli. Sarà consegnata nel corso del tradizionale saluto di fine anno del sindaco Filippo Sacchetti, in programma sabato 20 dicembre alle 11 in Municipio. 

Annalisa Teodorani è stata scelta per l'opera poetica unica e profonda, in equilibrio tra innovazione e tradizione, ma anche per la valorizzazione e il rinnovamento del dialetto santarcangiolese,  e il profondo legame con la comunità di Santarcangelo.

Il 2025 è stato un anno a dir poco complicato per l’Italia e gli equilibri internazionali: nel nostro essere piazza del mondo e sul mondo, non abbiamo mancato di far sentire la nostra voce, il nostro dissenso, la resistenza culturale di una città come Santarcangelo che sa coniugare come poche tradizione e innovazione - dichiara il sindaco Sacchetti - L’Arcangelo d’Oro ad Annalisa Teodorani, oltre a essere un giusto e doveroso riconoscimento alla sua opera e al testimone che ha raccolto dal Circal de' giudéizi, è anche un messaggio: senza la poesia non si resiste in questo mondo, non c’è nulla che consente di elaborare quello che sta accadendo un po’ ovunque meglio della poesia. Con Annalisa, già sindaca della Città della Poesia, celebriamo poi anche il Cantiere poetico che mai come quest’anno ha incrociato la tragedia dell’attualità, restando nel solco della cittadinanza onoraria a Paolo Nori”.

Altre notizie
la visita della sindaca e del consigliere Franca alla Caserma
dopo mesi di proteste

I Vigili del fuoco di Cattolica finalmente al caldo. Aggiustata pompa di calore
di Redazione
la Novarese
E il Palas 2?

Rimini sud, per riqualificare le Colonie servono i privati, il RUE e i condhotel
di Redazione
Andrea Ferrando
NUOVA ANCHE LA DIREZIONE

Andrea Ferrando eletto Segretario Provinciale del Partito Liberaldemocratico
di Redazione
la locandina
IL 13 DICEMBRE

Unirsi sul Cammino di Santiago, in un libro la storia di Stefano e Ivana
di Redazione
il Museo della Città
tariffe ridotte

Prevenzione incendi. Lavori urgenti al Museo della Città, chiuse alcune sale
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO