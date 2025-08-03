Da Malika Ayane ad Ale e Franz. Il teatro della Regina svela i protagonisti

Sarà una stagione teatrale con protagonisti di primissimo piano della scena nazionale e internazionale, quella del Teatro della Regina di Cattolica, che svela le prime anticipazioni. Prosa, musica, danza, comicità per quattordici spettacoli che, a partire dal 9 novembre, danno vita a un cartellone ricco, a cui si affianca come sempre la programmazione del Salone Snaporaz. Tra i protagonisti Valeria Solarino, tra gli interpreti della famosissima commedia di Paolo Genovese Perfetti sconosciuti (domenica 9 novembre), un’inedita Malika Ayane in Brokeback Mountain (giovedì 27 novembre), Stefano Massini, con il suo nuovo spettacolo Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man (martedì 20 gennaio), Michele Riondino nella commedia francese di Yasmina Reza Art (domenica 1° febbraio), Emilio Solfrizzi con l’Anfitrione di Plauto (giovedì 12 marzo), Simone Cristicchi e il suo intenso Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli (martedì 3 marzo). Torna la compagnia berlinese Familie Flöz con il suo ultimo lavoro Feste (mercoledì 8 aprile) e arriva per la prima volta sul palcoscenico del Regina il circo contemporaneo con il collettivo canadese People watching, che porta a Cattolica Play Dead, uno spettacolo che fonde acrobatica, danza e teatro fisico (giovedì 26 febbraio).

Tra le novità anche il musical Aladin, di Stefano D’Orazio con musiche dei Pooh e Max Laudadio nei panni del Genio (sabato 17 gennaio). E poi la grande danza con Aterballetto in Dreamers (venerdì 9 gennaio) e il Balletto di Milano in Romeo e Giulietta (sabato 7 marzo) e la comicità di Pierluca Mariti in Grazie per la domanda (giovedì 11 dicembre) e di Ale e Franz in Capitol’ho (venerdì 27 marzo).

Il rinnovo degli abbonamenti partirà dal 22 settembre mentre i nuovi abbonamenti si potranno sottoscrivere dal 3 ottobre, i carnet dal 10 ottobre. I singoli biglietti si potranno invece acquistare dal 16 ottobre.