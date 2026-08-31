Crolla pino in viale Ceccarini. Riaperti nel pomeriggio strada e sottopasso

Già nel pomeriggio di domenica si era capito che quel pino all’incrocio tra viale Catullo e viale Ceccarini all’altezza del sottopasso, mostrava segni di cedimento e purtroppo l'albero, 80 anni 20 metri di altezza e circonferenza di 2,5 metri ha subito un improvviso crollo strutturale dovuto alla rotazione del fusto e dell’apparato radicale. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune di Riccione, il personale di Geat e la Polizia locale. Per consentire le operazioni di emergenza e garantire l’incolumità dei passanti, la strada e il sottopasso erano stati temporaneamente chiusi al traffico. Sono stati entrambi riaperti attorno alle 15 di oggi.

Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco erano intervenuti con un’autoscala per potare la chioma. L’alleggerimento aveva, inizialmente, consentito all’albero di recuperare una parziale verticalità e la controrotazione aveva provvisoriamente ripristinato l’equilibrio. Gli operatori di Geat, in via precauzionale, avevano comunque provveduto a transennare l'area. Nelle primissime ore di questa mattina sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi di verifica e gli accertamenti hanno confermato che la stabilità dell’apparato radicale era ormai irrimediabilmente compromessa ea si è reso necessario l'abbattimento.

Il pino si trovava in una posizione delicata e complessa, stretto tra un edificio di grandi dimensioni e la struttura del sottopasso, fattori che ne avevano già alterato il naturale bilanciamento. Per questo motivo la pianta era già stata inserita in un piano di monitoraggio ed era prevista una prova di trazione strutturale. L’improvviso cedimento di ieri ha accelerato le tempistiche dell’intervento.