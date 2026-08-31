  
Indietro
menu
menu

riccione

Crolla pino in viale Ceccarini. Riaperti nel pomeriggio strada e sottopasso

In foto: L'intervento per l'abbattimento del pino
L'intervento per l'abbattimento del pino
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Già nel pomeriggio di domenica si era capito che quel pino all’incrocio tra viale Catullo e viale Ceccarini all’altezza del sottopasso, mostrava segni di cedimento e purtroppo  l'albero, 80 anni 20 metri di altezza e circonferenza di 2,5 metri ha subito un improvviso crollo strutturale dovuto alla rotazione del fusto e dell’apparato radicale. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune di Riccione, il personale di Geat e la Polizia locale. Per consentire le operazioni di emergenza e garantire l’incolumità dei passanti, la strada e il sottopasso erano stati temporaneamente chiusi al traffico. Sono stati entrambi riaperti attorno alle 15 di oggi.

Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco erano intervenuti con un’autoscala per potare la chioma. L’alleggerimento aveva, inizialmente, consentito all’albero di recuperare una parziale verticalità e la controrotazione aveva provvisoriamente ripristinato l’equilibrio. Gli operatori di Geat, in via precauzionale, avevano comunque provveduto a transennare l'area. Nelle primissime ore di questa mattina sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi di verifica e gli accertamenti hanno confermato che la stabilità dell’apparato radicale era ormai irrimediabilmente compromessa ea si è reso necessario l'abbattimento.

Il pino si trovava in una posizione delicata e complessa, stretto tra un edificio di grandi dimensioni e la struttura del sottopasso, fattori che ne avevano già alterato il naturale bilanciamento. Per questo motivo la pianta era già stata inserita in un piano di monitoraggio ed era prevista una prova di trazione strutturale. L’improvviso cedimento di ieri ha accelerato le tempistiche dell’intervento.

Altre notizie
repertorio
tante sanzioni in poche ore

Monopattini nel mirino della polizia locale di Bellaria
di Redazione
le borse sequestrate
Operazione Polizia Locale

False borse griffate sequestrate sulla spiaggia di Igea
di Redazione
Luca Carrai
iniziativa gratuita

'Il commercio sale in cattedra'. Tre incontri per migliorare la competitività
di Redazione
il Festival dei Piccoli
bambini e ragazzi 3-12 anni

Due giorni con il Festival dei Piccoli alla spiaggia di RiminiTerme
di Redazione
Louis Dassilva
tra timore e fiducia

Dassilva in tv: "I miei figli sanno che potrei tornare in carcere"
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO