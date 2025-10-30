La Camera di Commercio ha un nuovo segretario: Fabrizio Schiavoni

La Giunta della Camera di commercio della Romagna ha designato il dott. Fabrizio Schiavoni come nuovo Segretario generale dell’Ente: laurea in giurisprudenza a Urbino e master in scienza dell'Innovazione nella Pubblica Amministrazione alla Cattolica di Milano, nel suo percorso professionale ha ricoperto incarichi di rilievo nel sistema camerale marchigiano e nazionale. La nomina si perfezionerà nelle prossime settimane con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le procedure di selezione erano iniziate il 29 luglio scorso. Schiavoni manterrà l'incarico per 4 anni.

“Siamo molto soddisfatti della scelta ricaduta sul dott. Schiavoni che con la sua solida storia professionale ed esperienza potrà assicurare lo sviluppo delle azioni e dei progetti della nostra Camera, oltre che stabilità ai servizi e impulso alle iniziative nell'intero territorio, in coerenza con le linee programmatiche del Consiglio camerale - ha commentato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna -. Ringrazio per il lungo e minuzioso lavoro la commissione di valutazione composta da tutti i colleghi della Giunta, integrata dalla vicesegretaria di Unioncamere, dott.ssa Tiziana Pompei e assistita dall'esperto, dott. Paolo Longobardi. Ringrazio in particolare la dott.ssa Maria Giovanna Briganti, vicesegretaria generale della Camera, che negli ultimi mesi si è fatta carico dell’intera gestione dell’Ente e che ha curato, insieme all’ufficio risorse umane, la complessa e delicata procedura di designazione. La nomina del dott. Schiavoni si perfezionerà nelle prossime settimane con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.