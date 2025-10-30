La notte di don Oreste, per stare accanto agli ultimi della città

Venerdì 31 ottobre a Rimini si terrà “La notte di don Oreste”. In occasione del 18° anniversario della morte di don Oreste Benzi, scomparso il 2 novembre 2007, sarà organizzato il tradizionale appuntamento durante la quale i giovani avranno la possibilità di incontrare senzatetto e donne costrette alla prostituzione lungo le buie strade alla periferia della città o nei sottopassi della stazione. Proprio come faceva don Benzi che ha camminato per tutta la vita al fianco degli ultimi a cui proponeva sempre la liberazione e una nuova speranza.



Si inizia alle 20.45, alla Parrocchia San Giuliano Martire, in via San Giuliano 16, con l'accoglienza dei giovani. Alle ore 21.30 si svolgeranno tre attività in contemporanea. Alla Parrocchia San Giuliano Martire si potrà partecipare alle unità di strada, gruppi di volontari insieme ai quali sarà possibile andare ad incontrare le persone emarginate lungo le strade. Al Ponte di Tiberio si potrà prendere parte alla Biblioteca Vivente per ascoltare storie di riscatto, di gioia o sofferenza di ragazzi che diventeranno dei libri viventi. Frattanto sempre alla di Parrocchia San Giuliano Martire è possibile partecipare all'adorazione e alle confessioni. La serata termina alle 24 con la celebrazione della Messa nella chiesa di San Giuliano.