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Corinna di Cuore21 e Lella portano la piadina all'ambasciata d'Italia a Tokio

In foto: Corinna di Cuore21
Corinna di Cuore21
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Redazione
   
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La piadina riminese arriva a Tokio, con un progetto di inclusione lavorativa. Tutto parte nell'ultima edizione di Expo AID, che si è tenuta a Rimini, dove è nata la collaborazione tra Cuore21 e la storica piadineria "Lella". Durante l'evento, dedicato al Terzo settore, alle associazioni e alle realtà che si occupano di disabilità, le due realtà hanno condiviso un'esperienza dedicata alla piadina romagnola e, in quell'occasione, Corinna, insieme ad altri ragazzi di Cuore21, ha affiancato lo staff di Lella nella preparazione.

Questo percorso prosegue ora a Tokyo, in occasione di un importante evento istituzionale presso l’Ambasciata d'Italia. Sarà proprio Corinna a rappresentare Cuore21 al fianco allo staff di  Lella, portando in Giappone l’eccellenza del gusto Romagnolo e Riminese ed un significativo messaggio di valore sociale.

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