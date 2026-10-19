Dressing Casanova. Rimini ricorda i 50 anni del film premio Oscar per i costumi

In occasione del 50° anniversario dell’uscita nelle sale de “Il Casanova” di Federico Fellini, il 20 e 21 ottobre il Fellini Museum/Palazzo del Fulgor ospita “Dressing Casanova, l’estetica di Fellini tra ricerca storica e visioni contemporanee”, percorso culturale dedicato all’universo visivo di uno dei film più originali e visionari del regista riminese, che mette in dialogo cinema, moda, storia, patrimonio culturale e creatività contemporanea.

L’iniziativa, nata da un’idea di Francesca Casadei, si sviluppa in due giornate. Il primo appuntamento, martedì 20 ottobre alle ore 16 al Cinemino del Palazzo del Fulgor, prevede la proiezione integrale de “Il Casanova” di Fellin, Premio Oscar nello stesso anno per i migliori costumi.

Mercoledì 21 ottobre il focus si sposta sull’approfondimento culturale e accademico. Alle ore 17.30, al Salottino del Palazzo del Fulgor (ingresso da via Giuseppe Verdi 16, sul retro del cinema), si tiene una conversazione a più voci dedicata alla genesi dell’opera, ai suoi costumi e alle diverse forme artistiche che continuano a reinterpretarne l’immaginario. Attraverso interventi di studiosi ed esperti verrà analizzato “Il Casanova” come esempio di incontro tra ricostruzione storica e invenzione artistica, valorizzando il ruolo del costume come elemento narrativo e identitario nell’universo cinematografico di Fellini. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.

la locandina

Il regista e sceneggiatore Gianfranco Angelucci, profondo conoscitore del mondo felliniano, ripercorre la lavorazione del film attraverso aneddoti e retroscena. Veronica Innocenti, professoressa ordinaria del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, approfondisce il ruolo del costumista e il lavoro di Danilo Donati, autore degli abiti-scultura del film.

L’incontro presenta inoltre i lavori realizzati vari anni fa dagli studenti del Campus di Rimini nell’ambito di un progetto stilistico dedicato al Casanova e al Settecento, sviluppato sotto la guida di Giordano Pierlorenzi, allora docente di Design della Moda nell’Ateneo riminese.

Il confronto offre l’occasione per riflettere sul rapporto tra memoria e innovazione, sulle connessioni tra cinema e moda e sul coinvolgimento delle nuove generazioni nella valorizzazione dell’eredità felliniana.

Uno spazio è riservato anche al fumetto: Sabrina Zanetti, direttrice artistica del festival Cartoon Club, accompagna il pubblico alla scoperta dei disegni dedicati al Casanova dal maestro Milo Manara.

Dressing Casanova è promosso da Cineteca di Rimini, Fellini Museum, Acli Arte e Spettacolo di Rimini, con il patrocinio dell’Università di Bologna, Campus di Rimini, in collaborazione con Artium universitas di Ancona.