Allerta per vento sul riminese martedì, poi mercoledì attesa la pioggia

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo per martedì 20 ottobre che per la provincia di Rimini è gialla, il livello più basso, per vento. Previsto nelle province emiliane il passaggio di una perturbazione che poi dovrebbe arrivare mercoledì sul territorio riminese.

Per la giornata di martedì 20 ottobre sono previste precipitazioni intense anche a carattere di rovescio e/o temporale più probabili sul settore occidentale della regione e sul crinale dell'Appennino centrale. Precipitazioni meno intense con possibili locali rovesci e/o temporali potranno interessare anche la pianura centrale. Venti di burrasca moderata (62-74 km/h) interesseranno la fascia costiera, il mare e il crinale appenninico. Mare da molto mosso ad agitato al largo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina.

Le previsioni di Arpae