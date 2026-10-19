  
Indietro
menu
menu

perturbazione in vista

Allerta per vento sul riminese martedì, poi mercoledì attesa la pioggia

In foto: archivio
archivio
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo per martedì 20 ottobre che per la provincia di Rimini è gialla, il livello più basso, per vento. Previsto nelle province emiliane il passaggio di una perturbazione che poi dovrebbe arrivare mercoledì sul territorio riminese

Per la giornata di martedì 20 ottobre sono previste precipitazioni intense anche a carattere di rovescio e/o temporale più probabili sul settore occidentale della regione e sul crinale dell'Appennino centrale. Precipitazioni meno intense con possibili locali rovesci e/o temporali potranno interessare anche la pianura centrale. Venti di burrasca moderata (62-74 km/h) interesseranno la fascia costiera, il mare e il crinale appenninico. Mare da molto mosso ad agitato al largo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina.

Le previsioni di Arpae

Altre notizie
dalla locandina
l'estetica di Fellini

Dressing Casanova. Rimini ricorda i 50 anni del film premio Oscar per i costumi
di Redazione
Il gruppo diocesano
guidati dal vescovo

Pellegrinaggio diocesano, In centinaia a Loreto in preghiera per la pace
di Redazione
FOTO
la festa a Riccione
DUE GIORNI DI FESTA

Riccione ha celebrato 104 anni da Comune autonomo
di Redazione
FOTO
il posizionamento delle dune
TRA LA ZONA 1 E LA ZONA 49

Riccione, via ai lavori di posizionamento delle dune in spiaggia
di Redazione
Nicola Marcello
Interrogazione in regione

Carenza medici. Marcello (FdI) chiede aggiornamenti: in Italia ne mancano 5.500
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO