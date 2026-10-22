Cantiere di Viale Ceccarini a Riccione, salvaguardati i pini storici

“La cura e la tutela dei nostri pini storici rappresentano una priorità assoluta di questo grande percorso di rigenerazione”, dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Ogni scelta viene effettuata sulla base di rigide verifiche tecniche e strumentali, ponendo al primo posto l’incolumità delle persone e la salute futura del nostro patrimonio ambientale. Salvare oltre l’ottanta per cento degli alberi storici e contemporaneamente aumentare il numero complessivo di pini lungo viale Ceccarini dimostra nei fatti come la Riccione del futuro sappia coniugare la sicurezza con l’amore per la propria identità naturale”.

“L’intervento in corso dimostra la validità di un modello di progettazione incentrato sul rispetto del verde urbano”, evidenzia l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. “Abbiamo messo in campo tutte le risorse e le tecnologie disponibili per preservare ogni singolo albero. Laddove le analisi evidenziano pericoli non superabili, interveniamo con tempestività per sostituire gli esemplari a rischio, garantendo al contempo una piantumazione mirata che arricchisce e rinnova la nostra alberatura storica”.