Controlli di ferragosto sul territorio: 420 persone identificate

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno presidiato e “battuto” i punti caldi della città, dal lungomare di Marina Centro alle zone nevralgiche di Miramare e di Viserba, sino alla costa di Bellaria Igea Marina, realizzando un imponente servizio straordinario attraverso controlli serrati su veicoli, persone e locali pubblici, conclusosi con una raffica di denunce, sequestri e sanzioni amministrative. Nell’occasione sono state identificate oltre 420 persone e controllati circa 180 veicoli.

Il servizio focalizzato sulla riviera ha però interessato le principali arterie stradali utilizzate da migliaia di persone per raggiungere i luoghi di destinazione con i seguenti risultati conseguiti in vari ambiti: