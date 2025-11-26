City Vision: 1 milione di euro di investimento per 120 telecamere in città

La Giunta comunale ha approvato il progetto City Vision, un'importante iniziativa destinata a rafforzare significativamente il sistema di videosorveglianza cittadino. L'intervento prevede l'installazione di circa 120 nuove telecamere sul territorio comunale, per un investimento complessivo di 1 milione di euro, e si inserisce in un più ampio piano di potenziamento della sicurezza urbana che porterà nei prossimi due anni a un incremento sostanziale degli impianti di controllo sul territorio. Il progetto City Vision rappresenta un intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza per la lettura targhe OCR e delle telecamere di contesto urbano, finalizzato al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. L'iniziativa è finanziata in parte con i proventi derivanti dall'articolo 208 del Codice della Strada e con altre risorse interne dell'Ente. L'intervento è articolato in due lotti distinti: il lotto 1, denominato "OCR", con uno stanziamento di 700mila euro provenienti dalle sanzioni stradali, sarà dedicato al potenziamento dei sistemi di lettura targhe dotati di intelligenza artificiale per il controllo e l'accertamento delle violazioni del codice della strada. Il lotto 2, denominato "Contesto", del valore di 300mila euro, destinerà risorse al potenziamento generale della videosorveglianza urbana. Le zone interessate dall'implementazione comprendono Rimini Sud, Rimini Nord, l'area dei caselli autostradali, la statale SS16, i quartieri a monte della SS16 e l'anello esterno della città. Attualmente il sistema di videosorveglianza comunale conta 334 telecamere, delle quali 14 dedicate alla lettura targhe OCR. "La videosorveglianza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione e il controllo del territorio - sottolinea l'assessore alla sicurezza Juri Magrini -. L’investimento che stiamo realizzando con il progetto City Vision e con tutti gli interventi programmati garantirà una copertura capillare della città, aumentando il livello di sicurezza percepita e reale dei nostri cittadini. Per questo motivo, nei primi giorni di dicembre parteciperemo ad un'assemblea pubblica nella zona sud della città, dove illustreremo ai residenti tutti i dettagli di questo piano e in particolare le telecamere che saranno installate in quell'area, garantendo la massima trasparenza e il coinvolgimento della comunità".