  
Indietro
menu
menu

partecipazione gratuita

Aperte le pre-adesioni alla prima comunità energetica rinnovabile

In foto: la mappa
la mappa
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Mar 5 Ago 2025 10:47 ~ ultimo agg. 7 Ago 03:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Prosegue l’iter tecnico amministrativo per la costituzione della prima comunità energetica rinnovabile che promuove la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili mediante procedura di partenariato pubblico privato per la progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici su immobili e aree di proprietà comunali. La società PlanGreen di Misano Adriatico è risultata aggiudicataria della gara di concessione e il prossimo autunno il progetto arriverà al vaglio della Giunta comunale. Di pari passo, sarà costituita della prima Comunità Energetica, rinnovabile e sociale del Comune di Rimini. 

La partecipazione alla CER sarà gratuita. Per chi fosse interessato a partecipare alla CER sono aperte le preadesioni, non vincolanti, inviando una mail a preadesioni.cerrimini@plangreen.it allegando il proprio documento e una bolletta dell'elettricità. Si precisa che la Societa' aggiudicataria, in sede di offerta di gara, ha indicato una percentuale di sconto sul prezziario regionale per l’esecuzione di eventuali nuovi impianti fotovoltaici presso gli edifici di soggetti appartenenti alla CER. Per illustrare ai cittadini i vantaggi in termini ambientali ed economici della partecipazione alla Comunità energetiche rinnovabili verrà organizzato in autunno un incontro pubblico.

Cosa è una CER 

La ‘comunità energetica rinnovabile’ è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori attraverso l’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale dell’energia. L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera attraverso l’autoconsumo di energia prodotta da fonte rinnovabile.

Il progetto 

Alla società Plangreen 2E è stata affidata la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico funzionali alla istituzione della prima Comunità Energetica, rinnovabile e sociale del Comune di Rimini. Il progetto, oggetto di un partenariato pubblico-privato, riguarda nel dettaglio la progettazione e installazione di sei impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio dei cittadini e la parallela istituzione della “Comunità Energetica Rinnovabile”, di cui anche il Comune di Rimini farà parte.

I sei impianti saranno collocati in corrispondenza di altrettanti immobili o aree comunali, per un periodo di gestione pari a 20 anni. Nello specifico sono stati individuati la copertura della palestra “Casa del Volley” in Via Bidente, dello stabile della Polisportiva Celle in Viale Euterpe, del Centro Sportivo “Sara Brancia” in Via Aleardo Aleardi, il tetto dell’associazione Parco Marecchia in via de Warthema e la copertura della Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” in Via Sforza. Inoltre è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico, adeguando le pensiline esistenti, nella parte comunale del parcheggio del centro commerciale Le Befane. La potenza complessiva installata è stimata di 1,75 Megawatt, ottenuta senza alcun consumo di suolo, ma solo utilizzando i tetti e le coperture degli edifici comunali.

 

Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO