Aperte le pre-adesioni alla prima comunità energetica rinnovabile

Prosegue l’iter tecnico amministrativo per la costituzione della prima comunità energetica rinnovabile che promuove la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili mediante procedura di partenariato pubblico privato per la progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici su immobili e aree di proprietà comunali. La società PlanGreen di Misano Adriatico è risultata aggiudicataria della gara di concessione e il prossimo autunno il progetto arriverà al vaglio della Giunta comunale. Di pari passo, sarà costituita della prima Comunità Energetica, rinnovabile e sociale del Comune di Rimini.

La partecipazione alla CER sarà gratuita. Per chi fosse interessato a partecipare alla CER sono aperte le preadesioni, non vincolanti, inviando una mail a preadesioni.cerrimini@plangreen.it allegando il proprio documento e una bolletta dell'elettricità. Si precisa che la Societa' aggiudicataria, in sede di offerta di gara, ha indicato una percentuale di sconto sul prezziario regionale per l’esecuzione di eventuali nuovi impianti fotovoltaici presso gli edifici di soggetti appartenenti alla CER. Per illustrare ai cittadini i vantaggi in termini ambientali ed economici della partecipazione alla Comunità energetiche rinnovabili verrà organizzato in autunno un incontro pubblico.

Cosa è una CER

La ‘comunità energetica rinnovabile’ è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori attraverso l’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale dell’energia. L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera attraverso l’autoconsumo di energia prodotta da fonte rinnovabile.

Il progetto

Alla società Plangreen 2E è stata affidata la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico funzionali alla istituzione della prima Comunità Energetica, rinnovabile e sociale del Comune di Rimini. Il progetto, oggetto di un partenariato pubblico-privato, riguarda nel dettaglio la progettazione e installazione di sei impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio dei cittadini e la parallela istituzione della “Comunità Energetica Rinnovabile”, di cui anche il Comune di Rimini farà parte.

I sei impianti saranno collocati in corrispondenza di altrettanti immobili o aree comunali, per un periodo di gestione pari a 20 anni. Nello specifico sono stati individuati la copertura della palestra “Casa del Volley” in Via Bidente, dello stabile della Polisportiva Celle in Viale Euterpe, del Centro Sportivo “Sara Brancia” in Via Aleardo Aleardi, il tetto dell’associazione Parco Marecchia in via de Warthema e la copertura della Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” in Via Sforza. Inoltre è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico, adeguando le pensiline esistenti, nella parte comunale del parcheggio del centro commerciale Le Befane. La potenza complessiva installata è stimata di 1,75 Megawatt, ottenuta senza alcun consumo di suolo, ma solo utilizzando i tetti e le coperture degli edifici comunali.