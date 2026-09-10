Concessioni. Il Comune di Riccione mette a bando le prime 14 aree 'solo arenile'

Il Comune di Riccione avvia ufficialmente il percorso per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. La Giunta comunale ha tracciato le linee guida per le procedure comparative che assegneranno i primi quattordici lotti. Non si tratta di stabilimenti balneari completi, bensì di aree classificate come “solo arenile”: in questi casi specifici, la parte a monte della spiaggia, che ospita cabine, servizi e strutture fisse, risulta infatti di proprietà privata. I bandi, che verranno pubblicati a partire dalla prossima settimana, riguarderanno quindi unicamente la concessione della porzione di spiaggia a mare, destinata al posizionamento di ombrelloni e attrezzature leggere. Successivi avvisi interesseranno poi i restanti stabilimenti.

Le nuove concessioni, relative esclusivamente a questi specifici lotti di solo arenile, avranno una durata di cinque anni, un arco temporale ritenuto idoneo dall'Amministrazione Comunale per consentire agli operatori l’ammortamento degli investimenti necessari a migliorare l’offerta. Per garantire la massima concorrenza e favorire le piccole e medie imprese, ogni concorrente potrà aggiudicarsi un numero limitato di lotti. L’assegnazione - assicura l'Amministrazione Comunale - avverrà prestando massima attenzione alla qualità, dove la validità del progetto gestionale avrà un peso nettamente superiore rispetto alla componente prettamente economica. Saranno premiate le proposte orientate alla sostenibilità ambientale, all’esperienza e alla qualificazione professionale nel settore, all’inclusione lavorativa di giovani e donne, alla valorizzazione dell’attività come principale fonte di reddito e alla gestione diretta. I concessionari, oltre al canone, dovranno versare un contributo annuo a favore del Comune di Riccione, che verrà reinvestito in opere e servizi con valenza turistica.



“Con l’avvio di queste procedure diamo un riscontro concreto e responsabile agli obblighi normativi imposti dalla direttiva europea Bolkestein”, dichiara la sindaca Daniela Angelini. “È un passaggio ineludibile per il nostro sistema balneare, che abbiamo scelto di affrontare mettendo al centro la trasparenza e la valorizzazione del modello turistico cittadino. Il nostro obiettivo è garantire un quadro di regole certe, premiando la qualità dei servizi e l’innovazione, nel pieno rispetto della libera concorrenza”.

Spiega l’assessore al demanio Christian Andruccioli: “Siamo partiti da questi primi quattordici lotti per testare un impianto che mette al centro il merito e la sostenibilità. I cinque anni di durata permetteranno agli operatori di pianificare gli investimenti sulla porzione di arenile a mare”. Infine, la dirigente del settore Cinzia Farinelli sottolinea l’impegno per garantire procedure corrette: “Il gruppo di lavoro ha effettuato una mappatura puntuale delle concessioni presenti sul territorio. Le linee guida appena varate dalla Giunta forniscono ora indirizzi chiari per la stesura dei bandi di gara relativi a queste aree, assicurando procedure eque, trasparenti e aperte alla massima partecipazione, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione”.