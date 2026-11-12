Concessioni. Sib chiede rinvio delle gare; per Croatti (M5S) governo grottesco

Rinviare la scadenza del prossimo 30 giugno per le gare e prevedere ulteriori interventi per tutelare le imprese ed evitare speculazioni. Sono le questioni in tema di concessioni balneari che il presidente nazionale di Sib-Fipe Confcommercio, Antonio Capacchione, ha porta mercoledì mattina al tavolo di confronto con il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Giudicata positiva la nuova disposizione sull'accertamento della scarsità della risorsa inserita nel decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso. "Ma purtroppo è insufficiente a garantire la salvaguardia delle imprese balneari attualmente operanti e ad assicurare l'esercizio ordinato delle funzioni amministrative". Dunque, in sede di conversione del decreto-legge, andrebbero inserite "ulteriori disposizioni per disciplinare le modalità di affidamento delle concessioni, evitando fenomeni speculativi o il sorgere di monopoli nell'erogazione dei servizi balneari". Resta poi "urgente" per l'associazione il differimento della scadenza del 30 giugno per l'effettuazione delle gare. "Un termine così ravvicinato rischia di indurre i Comuni a emanare i bandi pur in presenza di un quadro normativo ancora confuso e incompleto, con il rischio di generare un contenzioso esteso e rovinoso", conclude Capacchione.

Di tutt'altro avviso il Movimento 5 stelle che punta il dito sulla condotta "ormai grottesca" del Governo. Il nuovo tavolo annunciato da Salvini è "l'ennesimo espediente per guadagnare tempo, alimentare illusioni e rinviare una decisione non più rinviabile", attacca il senatore Marco Croatti. Ricordando che la carta della mappatura e della scarsità della risorsa è già stata giocata nel 2022 e la Commissione europea "l'ha respinta" e il Consiglio di Stato "bocciata con le sue sentenze". Salvini insomma "finisce per apparire ridicolo e inquietante", ma a stupire il senatore sono anche le reazioni di alcune associazioni dei balneari che accolgono "con soddisfazione il nuovo capitolo di questa pantomima governativa e l'ipotesi paventata di una eventuale impugnazione delle gare".

Per Croatti, "la destra vuole tenere in piedi questa farsa fino alle elezioni, pur di non perdere il consenso di una categoria elettoralmente rilevante". Tuttavia, insiste, "la strada è tracciata: basta rinvii, si facciano partire le gare".