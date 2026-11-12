Chiosco al Parco della Resistenza a Riccione: apertura slitta di una settimana

Slitta di una settimana l'apertura del chiosco-bar all’interno del Parco della Resistenza di Riccione. A causa delle avverse condizioni meteorologiche con piogge diffuse su tutto il territorio l'inaugurazione, inizialmente prevista per domenica 15 novembre, sarà invece sabato 21 novembre alle 10. La decisione, spiega l'amministrazione, è stata assunta per garantire lo svolgimento dell’evento di avvio della nuova struttura in condizioni ottimali e permettere ai cittadini di vivere pienamente gli spazi dell’area verde.