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Causa maltempo

Chiosco al Parco della Resistenza a Riccione: apertura slitta di una settimana

In foto: il chiosco del parco della resistenza a Riccione
il chiosco del parco della resistenza a Riccione
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Redazione
   
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Slitta di una settimana l'apertura del chiosco-bar all’interno del Parco della Resistenza di Riccione. A causa delle avverse condizioni meteorologiche con piogge diffuse su tutto il territorio l'inaugurazione, inizialmente prevista per domenica 15 novembre, sarà invece sabato 21 novembre alle 10. La decisione, spiega l'amministrazione, è stata assunta per garantire lo svolgimento dell’evento di avvio della nuova struttura in condizioni ottimali e permettere ai cittadini di vivere pienamente gli spazi dell’area verde. 

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