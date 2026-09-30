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Villa Assunta

Appartamenti al posto della ex clinica. Al comune 78 posti auto

In foto: come sarà e come è oggi Villa Assunta
come sarà e come è oggi Villa Assunta
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Via libera in consiglio comunale a Rimini alla bozza di convenzione con la società Villa Assunta per il permesso a costruire un complesso residenziale in via Roma al posto della ex storica clinica privata, da anni in stato di abbandono e degrado. Nell'area dovrebbero sorgere 54 appartamenti privati. La convenzione (approvata con 18 favorevoli, 4 contrari, 4 astenuti) prevede la realizzazione e cessione gratuita dal privato al Comune di un’area a parcheggio pubblico di 78 posti in via Monferrato con relativo marciapiede per l’accesso, ampliamento della carreggiata e opere di servizio funzionali alla nuova area di sosta. Contro il progetto nei giorni scorsi si era espressa la consigliera di minoranza Gloria Lisi (vedi notizia).

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