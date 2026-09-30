La Polizia Locale di Rimini attiva SEND per la notifica digitale delle multe

La Polizia locale di Rimini ha attivato il servizio SEND, il nuovo sistema digitale per le notifiche delle sanzioni amministrative e dei verbali di violazione al Codice della Strada, che sostituirà gradualmente il sistema di notifiche cartacee attualmente in uso.

Più semplice, veloce e sostenibile, con l'attivazione, da parte della Polizia Locale, di SEND - Servizio Notifiche Digitali, la piattaforma nazionale realizzata da PagoPA S.p.A. che consente ai cittadini e alle imprese di ricevere in modalità digitale gli atti aventi valore legale emessi dalla Pubblica Amministrazione, comprese le sanzioni amministrative e i verbali per violazioni al Codice della Strada, prosegue il percorso di trasformazione digitale del Comune di Rimini

Grazie a SEND, le notifiche potranno essere recapitate attraverso i canali digitali disponibili per il destinatario, come la PEC, l'App IO e gli altri recapiti digitali previsti dal sistema, permettendo una consultazione più rapida, semplice e sicura della documentazione.

Con l'adesione alla piattaforma nazionale, la Polizia Locale compie un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi, con vantaggi concreti sia per i cittadini sia per l'amministrazione: maggiore efficienza nelle notifiche, riduzione dei tempi di consegna, diminuzione dei costi di spedizione e minore utilizzo di carta, in linea con gli obiettivi di innovazione e sostenibilità.

Il funzionamento del servizio è semplice: una volta depositato il verbale sulla piattaforma, SEND individua automaticamente il miglior canale di recapito disponibile. Il destinatario riceve un avviso e può accedere ai documenti notificati attraverso il portale dedicato utilizzando SPID o Carta d'Identità Elettronica. Qualora non sia possibile la consegna digitale, oppure nei casi previsti dalla normativa vigente, il sistema provvede automaticamente all'invio della documentazione in formato cartaceo, attraverso la classica raccomandata, ma con un costo di notifica superiore.

Per i cittadini che non dispongono di strumenti digitali, SEND prevede una rete di punti di ritiro autorizzati e servizi di assistenza dedicati, attraverso i quali è possibile ottenere supporto e richiedere la stampa degli atti notificati (L'elenco aggiornato dei Punti di ritiro SEND è consultabile sul portale ufficiale: https://notifichedigitali.it/ punti-di-ritiro ).

Per favorire l'utilizzo delle notifiche digitali e sfruttarne pienamente i vantaggi, i cittadini possono registrare gratuitamente il proprio domicilio digitale nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), associando la propria PEC alle comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione.

Tutte le informazioni sul servizio, le modalità di accesso e le risposte alle domande più frequenti sono disponibili sul sito della Polizia Locale di Rimini, nella sezione dedicata a SEND ( https://polizialocalerimini. it/send ).

Per informazioni sul funzionamento della piattaforma è disponibile il Centro Assistenza SEND, con guide, FAQ e supporto