Con RIMINI80 un viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli

Inaugura giovedì 30 ottobre all’ala nuova del Museo della Città RIMINI80. Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli , la mostra curata da Fabio Bruschi che si propone di raccontare gli anni in cui "la città smette di essere solo palcoscenico balneare per diventare laboratorio culturale e soprattutto specchio di una nuova Italia". L’esposizione si inserisce nel progetto “Rimini 80”, il cartellone di eventi a quarant’anni dalla pubblicazione del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli.

L’apertura della mostra è in programma alle 17.30, con la partecipazione dell’assessore alla Cultura Michele Lari, del neo direttore dei Musei Comunali Alessandro Giovanardi e del curatore del percorso espositivo Fabio Bruschi.

La presentazione della mostra:

Ad accogliere i visitatori in una mostra attraversata dalla musica oltre che dalle immagini sarà il paesaggio sonoro creato per l’occasione da Leonardo Militi, pianista autodidatta e compositore, autore del progetto musicale dal titolo Tela non Toccare: un esperimento in cui alcuni ‘capisaldi’ della discografia tondelliana quali Bronski Beat, Ultravox, Echo & The Bunnymen, Soft Cell, Cure, Battiato sono stati “tradotti” da Chat GPT “generando qualcosa di diabolicamente in vitro e formalmente no copyright. È stato come quando mi gingillavo con la Roland 707, quarant’anni fa: sentivo cose nuove e incredibili senza fatica. Mi piacevano, le ascoltavo e le facevo ascoltare. Qui è lo stesso, forse ancora di più. Come si dice? “L’operazione è perfettamente riuscita: il musicista è morto”. Un modo per esplorare, senza vincoli di stile o genere, orizzonti acustici ed elettronici in un presente tecnologico tanto spettacolare quanto aberrante.

La mostra RIMINI80 non è solo una raccolta di ricordi, ma un vero e proprio viaggio attraverso manifesti, cataloghi, fotografie, reportage, bozzetti e memorie visive che ci raccontano gli anni in cui Rimini fu in grado di diventare un crocevia di libertà e creatività.

Tanti i materiali molti dei quali inediti esposti su tutto il secondo piano dell’ala nuova del Museo, tra i tanti: il servizio fotografico di Oliviero Toscani al Grand Hotel (1982) – per cui si ringraziano Odilla Casali, titolare delle immagini e Manuela Fabbri, che allora lavorò con Toscani al progetto - l’audio originale della prima presentazione di “Rimini” a Correggio di Pier Vittorio Tondelli (1985), le parate del Teatro Valdoca (1980), i flyer new wave di Castelvetro, Sirotti, Garattoni e Tonti, le fotografie di Stefano Ferroni dell’Estate culturale riminese (1980), i concerti rock alla Serie fotografica “Sacchi a pelo” di Minghini, Paritani e Foto Riccione, le immagini storiche della visita di Enrico Berlinguer alla Galleria dell’Immagine (1980) e di Palmiro Togliatti che inaugura a Viserba la Sala Sirenetta (1957), spazio che poi diventerò lo ‘Slego’.

RIMINI80. Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli

Mostra a cura di Fabio Bruschi

Museo della Città “Luigi Tonini”, Ala nuova, secondo piano

Via Luigi Tonini 1, Rimini

Dal 30 ottobre al 31 dicembre 2025

Inaugurazione giovedì 30 ottobre 2025, ore 17.30

Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ingresso gratuito