Coltello a serramanico nascosto nell'auto distrutta. Denunciato 39enne

Si schianta all'una di notte contro la recinzione di una abitazione a Canonica e se ne va dimenticando in auto un coltello a serramanico con una lama di 12 cm. La Polizia Locale dell'Unione Valmarecchia ha denunciato un 39enne ucraino, regolare in Italia, che lo scorso 28 settembre aveva distrutto la propria Mercedes, lasciata poi in stato di abbandono dopo l'impatto con la recinzione. Nell'ispezione del veicolo, gli agenti hanno ritrovato l’arma da taglio occultata all’interno dell’abitacolo. Il 39enne dovrà rispondere di porto abusivo di coltello a serramanico ma sarà anche segnalato alle competenti Autorità per la revisione della propria patente di guida. L’attività investigativa ha fatto emergere infatti fondati dubbi sulla sua idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli.

il coltello nascosto nell'auto