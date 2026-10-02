Delicato intervento dei Vigili del Fuoco per "salvare" i mosaici della Domus

Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Rimini alla Domus del Chirugo, dove sono in corso interventi di restauro nel settore del palazzo tardoantico, eseguiti dalla ditta Gruppo Mosaicisti di Marco Santi. Lavori che stanno consentendo di recuperare e valorizzare la policromia dei mosaici pavimentali. Proprio nell’ambito di questo cantiere, nella giornata di martedì si è reso necessario un delicato intervento di messa in sicurezza da parte delle squadre del 115.



I sopralluoghi condotti dal personale della Soprintendenza avevano infatti evidenziato alcune problematiche conservative relative al mosaico pavimentale della grande sala riscaldata del palazzo tardoantico. Le criticità sono riconducibili all’assetto generale dell’area e, in particolare, alla ormai non più efficace funzionalità del sistema di sostegno del condotto di riscaldamento collocato al di sotto del mosaico, realizzato nel corso di precedenti interventi di restauro, effettuati prima dell’apertura al pubblico del complesso archeologico.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, con il supporto dai restauratori e dal personale della Soprintendenza, si è reso necessario per salvaguardare l’integrità del prezioso mosaico e poter consentire la prosecuzione delle attività di restauro.



La Soprintendente, dott.ssa Federica Gonzato, commenta così l’intervento di messa in sicurezza eseguito: “Sulla scia di altri importanti collaborazioni che hanno visto fianco a fianco la Soprintendenza di Ravenna e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel nostro territorio di competenza - basti pensare agli interventi seguiti all'alluvione o alla messa in sicurezza del tempio Capitolino di Sarsina - anche in questa occasione la collaborazione tra Enti mostra chiaramente come il saper fare squadra sia un'opportunità vincente che garantisce il massimo dei risultati, in questo caso a favore del patrimonio e ovviamente a favore dei cittadini. Il mio ringraziamento al Comandante ing. Ferraiuolo per la collaborazione ed il supporto del personale del Comando all'operazione”.